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民進黨台南投票率6成8 主委：成立聯合輔選中心打選戰
民進黨黨職選舉今天投票，台南市黨部全市共設11個投開票所，選舉過程所未發現重大違反投票行為情事，投票率近7成，參選連任的市黨部主委潘新傳獲得20959票，囊括近9成選票。全國黨代表、市黨代表開票作業，預計到晚間11時左右會有結果。
雖然主委之戰是同額競選，不若以往競爭，但現任市議員、立委、獲提名市議員參選人都把握機會在投開票所外設攤服務，增添熱鬧氣氛。
副總統賴清德今天上午也到南區南都里活動中心投票，基層黨員高喊「賴醫師加油」；市長黃偉哲、市黨部主委潘新傳、立法委員林宜瑾、林俊憲都到場陪同，投完票後與黨員寒暄後離去。
潘新傳表示，連任後將是責任的開始，必定不會辜負所託，年底九合一選舉對執政的民進黨是個危機，但也是轉機，「做得好就是轉機，做不好就是包袱」，地方黨部能做的就是盡量鞏固基本盤。
他說，面對年底選舉，市黨部將成立聯合輔選中心，結合37區區主任及幹部全力輔選，希望催出民進黨基本盤支持者出來投票。目標就是「市長當選衝高得票率、議會過半、里長全勝利」。
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