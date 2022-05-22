民進黨嘉市黨部主委之爭開票破兩小時 氣氛緊繃

民進黨今舉辦地方黨部主委、黨代表選舉，嘉義市主委激戰，下午5點10分開票，爭取連任的主委黃露慧開盤便以百餘票領先，挑戰她的對手立委王美惠辦公室首度顧問黃敏修也有大量票源，截止晚間7點多進入尾聲，黃敏修些微落後。

嘉市黨部於北香湖公園辦投票，催出超過6成5投票率，下午4點截止，選務人員搖鈴提醒逾時不得入場，約4點半仍有10餘名黨員投票，現場氣氛凝重，但民眾仍井然有序，無口角等其他情事。下午5點10分民眾魚貫進入投開票所，黃敏修也拿著板凳坐前排監票。

由於依黨號領票、投票，開票時壁壘分明，開盤時1號候選人黃露慧便以近百票差距領先，黃敏修支持者臉色凝重，約10分鐘後黃敏修票數才漸增，兩人逐漸縮小差距，雙方你來我往，但不久黃露慧再度拉開票數，黃敏修支持者紛紛離場，而黃敏修直到下午6點半才離去。