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民進黨嘉市黨部主委之爭開票破兩小時 氣氛緊繃

聯合報／ 記者莊祖銘林伯驊／嘉義即時報導
民進黨嘉義市黨部主委選舉今天下午5時許開票，選務人員逐票唱號。記者莊祖銘／攝影
民進黨嘉義市黨部主委選舉今天下午5時許開票，選務人員逐票唱號。記者莊祖銘／攝影

民進黨今舉辦地方黨部主委、黨代表選舉，嘉義市主委激戰，下午5點10分開票，爭取連任的主委黃露慧開盤便以百餘票領先，挑戰她的對手立委王美惠辦公室首度顧問黃敏修也有大量票源，截止晚間7點多進入尾聲，黃敏修些微落後。

嘉市黨部於北香湖公園辦投票，催出超過6成5投票率，下午4點截止，選務人員搖鈴提醒逾時不得入場，約4點半仍有10餘名黨員投票，現場氣氛凝重，但民眾仍井然有序，無口角等其他情事。下午5點10分民眾魚貫進入投開票所，黃敏修也拿著板凳坐前排監票。

由於依黨號領票、投票，開票時壁壘分明，開盤時1號候選人黃露慧便以近百票差距領先，黃敏修支持者臉色凝重，約10分鐘後黃敏修票數才漸增，兩人逐漸縮小差距，雙方你來我往，但不久黃露慧再度拉開票數，黃敏修支持者紛紛離場，而黃敏修直到下午6點半才離去。

開票全程未見黃露慧，會前雙方搭建帆布棚供支持者休憩，王美惠則一派輕鬆坐在棚內與民眾聊天。截至晚間7時開票仍持續。

民進黨嘉義市黨部主委選舉，下午5點多民眾掀開投開票所布簾，入內監票。記者莊祖銘／攝影
民進黨嘉義市黨部主委選舉，下午5點多民眾掀開投開票所布簾，入內監票。記者莊祖銘／攝影
民進黨嘉義市黨部主委選舉，選務人員自箱內拿出選票，逐票唱號。記者莊祖銘／攝影
民進黨嘉義市黨部主委選舉，選務人員自箱內拿出選票，逐票唱號。記者莊祖銘／攝影
民進黨嘉義市黨部主委候選人黃敏修（著綠衣者）開票後，即站在選務箱前監票，直到晚間6點半左右才離去。記者莊祖銘／攝影
民進黨嘉義市黨部主委候選人黃敏修（著綠衣者）開票後，即站在選務箱前監票，直到晚間6點半左右才離去。記者莊祖銘／攝影

民進黨 嘉義

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