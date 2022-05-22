六腳陳川崎當選民進黨嘉縣黨部主委 全國黨代表七搶六

民進黨嘉義縣黨部今辦縣黨部主委、全國黨代表及縣黨員代表等黨職人員改選投票，現任六腳鄉長陳川崎當選主委；全國黨員代表七選六，並選出60位縣黨員代表。

黨部表示，嘉義縣黨員數共5023人，今設15個投開票所，主委只有六腳鄉長陳川崎同額競選，結果獲得3722票，達7成4得票率，順利當選。

第20屆全國黨員代表中埔鄉長李碧菁、縣議員參選人江志明、朱財平、洪乾文、柯明珠、邱勝利六人當選。第18屆60位縣黨員代表也順利經由投票產生。

民進黨嘉義縣黨部指出，72歲陳川崎輔仁大學畢業，學經歷完整，受歷任縣長重用，過去曾擔任陳明文助理、縣府機要秘書、朴子市公所主任秘書、鹿草鄉農會企劃專員、議會秘書，2屆高票當選六腳鄉長，年底即將卸任。

新任主委陳川崎說，感謝黨員支持賜票，會全力以赴為年底五合一選舉拚出勝選好成績，團結本黨，延續執政，並推動黨務發展。尤其新世代傳承接軌也很重要，提攜青年、栽培人才，擴大年輕人參與公職選舉，關心公共事務，讓民進黨注入新血。