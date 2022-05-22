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民進黨雲林縣黨部改選名單出爐 林金忠當選新任主委

聯合報／ 記者蔡維斌黃于凡／雲林即時報導
全縣十個投開票所，黨員投票踴躍，秩序良好。記者蔡維斌／翻攝
全縣十個投開票所，黨員投票踴躍，秩序良好。記者蔡維斌／翻攝

民進黨雲林縣黨部主委今天投票改選，整個投票秩序良好，在黨代表催票下，加上天氣好，黨員投票踴躍。黨部主委原本有兩人競爭，後來其中沈健興在選前宣布退選，使曾擔任立委蘇治芬助理主任的林金忠同額競選。

今天全縣10個投開票所投票結果，林金忠以3906票順利當選下一屆雲林縣黨部新主委。沈健興雖退選但也拿了1092票。今天也同步選出9名全國黨代表及46名縣代表；執行委員及評議委員改選日期將6月26日召開縣代表大會進行改組。

全國黨代表當選名單，黃清財、蔡孟真、林淑靜、江文登、莊志勤、廖秋萍、蔡明宏、陳建名、呂順賢。其中以前雲林縣黨部主委黃清財以578票最高票當選。

縣黨部主委江宗保表示，他在卸任前完成今年底五合一選舉的提名作業，並協助新任主委林金忠相關輔選工作。為了因應下個月縣代表大會，縣黨部將會全力投入執評委改選業務，讓整個輔選工作順利推展。

雲林九名全國黨代表當選名單出爐。記者蔡維斌／翻攝
雲林九名全國黨代表當選名單出爐。記者蔡維斌／翻攝

蘇治芬前助理主任林金忠以三千多票當選下屆縣黨部主委。記者蔡維斌／翻攝
蘇治芬前助理主任林金忠以三千多票當選下屆縣黨部主委。記者蔡維斌／翻攝

雲林 民進黨

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