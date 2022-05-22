剛入圍金曲獎台語女歌手 賴慧如快閃嘉義大啖蚵仔

八點檔連續劇「黃金歲月」飾演林月嬌的女藝人賴慧如，今年剛入圍金曲獎最佳台語女歌手獎，拍攝電視劇忙碌之餘，抽空來趟嘉義快閃之旅，到「嘉藝點水道頭文創聚落」參觀充滿歷史感日式建築群、文創風格聚落，更指名一定要吃到東石「尚青」ㄟ海鮮大餐，賴慧如說，吃到嘉義蚵仔馬上有滿滿活力，回台北繼續拍戲。

縣長翁章梁說，聽說賴慧如喜歡吃海鮮，特邀她來東石吃海鮮、看美景，讓東石超高含金量為她加持。賴慧如一吃讚不絕口，她說，很多朋友都推薦到嘉義一定要吃蚵仔，「女藝人最在乎的就是吃美食還要能養顏美容」，今終如願大飽口福。

賴慧如開玩笑地說，蚵仔要多吃一點，這樣子走金曲獎紅毯時絕對殺光一大票攝影師記憶體！翁章梁也推薦賴慧如跟著知名戲劇「後宮甄嬛傳」到故宮南院欣賞「謎樣景泰藍」特展，反覆填燒的掐絲琺瑯，作工精細、堪稱工藝精品，非常值得一看。

文化觀光局長許有仁說，位於朴子的水道頭文創聚落是海線最大日式建築群，8家文創工作者進駐，有生活工藝、金工藝創作、咖啡甜點及友善物產餐盒，這次安排賴慧如走訪，品嘗知名的翌莎咖啡，希望透過知名度及人氣帶動觀光人潮，讓更多遊客認識水道頭。