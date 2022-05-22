荒廢20多年斗六糖廠專家開處方 將在明年展現新風貌

雲林縣斗六糖廠20多年來停產閒置荒廢至今，文化部和台糖預定以8千多萬元預計明年9月完成宿舍和園區修復，並將對外招商開發休閒體驗會館及展覽空間等多項休閒設施，立委蘇治芬、劉建國昨天邀請專家和地方各界舉辦論壇，期讓修復工程更完善符合地方發展需求。

斗六糖廠83年間停產關閉，因廠區保留許多建築和廠房，99年登錄為文化景觀區，第1期工程包括行政區的6棟建築，預定明年9月完工。在施工程同時也著手規畫未來引進經營團隊，期讓廢棄糖廠再活化利用。

為重新點亮修復後的斗六糖廠，文化部文資局、台糖結合立委蘇治芬和劉建國昨天邀產官學專家學者、雲林縣府及關心糖業文化的民眾，舉行「產業文化資產論壇」為產業文化尋找新契機。

這場論壇由已進駐斗六糖廠開闢竹工坊的建築師李綠枝主持，建築師甘銘源和何鎮宇也說明斗六糖廠修建概況，雲科大文資系教授王新衡、高雄港區土地開發董事長沈妙姿及南華大學建築景觀系教授陳正哲，分別以重建糖業文化路徑、高雄舊港區活化新生、人才培育內涵的文資修復為主題進行3場講座，深度探討文資再利用的樣態和影響。

王新衡指出，糖業文資復建不只要建構糖鄉居民的日常，也要從學童教育扎根及社會責任的串連做起。沈妙姿則分享高雄舊港活化新生的成功經驗，關鍵在於地方政府對城市擘畫的遠見和執行力，才能激發源源不絕的動能。陳正哲則說，構築傳統建築的魅力，把糖廠作為人才培育基地。