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為弱勢勞工修繕 台南市做工行善團馬不停蹄奔波
南市「做工行善團」木工及電氣志工今兵分各路前往關廟、柳營、安定區為弱勢案家修繕房屋；木工志工更分組與台南市勞工志願服務協會志工前往安南區載運企業捐贈二手家具並前往倉庫整修家具，以利後續提供家具給有需要弱勢家庭使用。
有中度肢體障礙證明關廟區黃姓案主，為社會局列冊低收入戶，10多年前因中風導致行動不便，每月僅仰賴1萬多元社福津貼生活，居處殘破，勞工局「做工行善團」獲報後修繕，鐵皮屋頂已由金屬志工整修完畢、室內坑洞由泥水志工改善填平、木工志工亦運送合適二手家具予案家。今由木工志工接力進行隔間牆壁、天花板美化板、浴室天花板塑膠板施工；電氣志工忙電線配置與燈具更換。
柳營區低收入戶黃姓案主和越南籍配偶育有一女，從事粗工或臨時工，每月賴政府身障津貼餬口，所居房屋為老舊平房，房舍窗台門板已老舊滲水，目前衛浴設備在屋外，廁所環境簡陋衛生環境不佳。「做工行善團」日前由鋁製品志工協助汰換所有老舊窗戶及紗窗門等；金屬志工完成原廚房上方鐵皮屋頂的架高和汰換；今由電氣志工進行浴廁化糞池埋設和老舊電線汰換。
安定區中低收入戶的陳姓案主已85歲，罹患阿茲海默症，已中度失智和喪失生活自理能力。83歲妻子多年臥床無法行走，亦無生活自理能力。夫妻生活起居全靠大女兒照料，廚房屋頂已嚴重脫落、衛浴設備也多處故障和漏水，本月20日先由泥水志工拆除廚房屋頂坍塌部分，今由電氣志工接力進行屋內電線配置、燈具、馬桶、流理台水管等修理，盼早日改善案家生活品質。
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