精工戲偶助陣 嘉義縣國家廣播文物館「博物館日」很特別

「我是巡按大人公孫長歌，與皇上被困在民雄放送所」，戲操偶師操持布袋戲偶帶觀眾入戲。嘉義縣國家廣播文物館今「國際博物館日」活動，與表演藝術中心和三昧堂團隊合作演出，多元走讀歷史場景，帶民眾置身百年前時空情境。

志工帶遊客探訪二戰時戰火遺跡，國家廣播文物館呼應今年活動主題「Open House Day」電臺開門，開放遊客甚少踏足的戶外館區，領民眾走訪防空洞、發射機冷卻池、鐵塔、合歡山成功堡等，許多首訪文物館民眾興奮地直呼幸運。

活動也帶遊客參觀塵封已久的民雄日式招待所與宿舍群，開放式兩層樓大空間以及旅館隔間設計超吸睛，經由志工導覽，參與民眾拼湊日治時期放送所工程師們在電臺工作及在宿舍群生活的光景。

本次活動邀三昧堂團隊創作「龍鳳奇緣之打貓放送所」，其中天官賜福「獻果」橋段，各式糖果從天而降，讓現場大小朋友為之瘋狂。有遊客帶著素還真戲偶，從台中搭火車到民雄，直呼「今天真的太開心」。

央廣廣播文資組長郭榮哲說，國家廣播文物館定位在展示歷史文化、建築、藝術層面，發展許多有聲史料，串聯日式招待所及表演藝術中心，以「點線面」組織民雄文化生態圈，對於「聲音展演」目標一致。