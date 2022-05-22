聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林北港舊登記所、古坑陳家老宅 榮獲建築園冶獎
雲林縣今年陸續完成北港鎮舊登記所及古坑鄉東和陳家老宅等歷史建築修復工程，老建築增加設計新元素展現新風貌，並活化成為社區新景點，最近榮獲2022年建築園冶獎的公共建築景觀類獎，使雲林今年度獲獎的建築增至12件，成果斐然。
雲林縣長張麗善指出，由高雄市建築經營協會主辦的建築園冶獎是國內建築評獎的榮譽指標，雲林縣在大家同心協力下，今年度到目前已有12件作品獲獎，包括公共建築景觀類4件、校園建築景觀類1件、社區文化景觀營造類7件，對帶動社區文化觀光，助益良多。
文觀處長陳璧君指出，「公共建築景觀類」4件獲獎作品，除北港舊登記所、古坑東和陳宅，另有水保局推動的水林鄉蕃薯社區環境綠美化工程及雲林縣府主辦的北港文化生活園區亮點發展計畫也獲獎；此外，北港建國國中重建工程也榮獲「校園建築景觀類」獎項。
「社區文化景觀營造類」共7件獲獎作品，包括莿桐鄉埔尾「1957時光森林」、古坑大埔「兩個太陽的濕地」、水林鄉蕃薯厝「狀元咖啡園」、大埤鄉尚義「流金歲月公園」、口湖鄉「椬梧人文景觀再造」、西螺鎮鹿場「福鹿公園」、大埤鄉西鎮「劉家祖厝」。
張麗善說，文化資產是城市的符號也是歷史的見證，最近接連獲12座建築評比大獎，是對雲林建築美學及有形文化資產活化利用的肯定，未來將持續積累在地文化量能，打造更多美麗的社區，深耕文化帶動觀光。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言