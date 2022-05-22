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台南BNT兒童疫苗網上瘋搶成大名額 黃偉哲：有3萬多劑

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市兒童BNT疫苗將在25日開打。圖／市府提供
台南市兒童BNT疫苗將在25日開打。圖／市府提供

台南BNT兒童疫苗只有500劑？針對5到11歲兒童注射BNT疫苗，台南市成大醫院將自24日下周二起率先開打，由於數量只有500劑，在網路上引發瘋搶，更被家長批評數量太少，台南市長黃偉哲今天表示，「大家誤會了」，台南市獲得中央配送的BNT兒童疫苗有3萬多劑，成大只是比較早開打，其他的部分明天23日就能在「台南打疫苗」系統預約，25日起家長就能帶孩子前往醫療院所注射。

至於入校注射部分，教育局表示，原訂日期5月27日至6月14日開打，為配合高中以下學校23到29日暫停實體課程，已調整為5月30日至6月17日。

衛生局表示，台南市今天新增4678名COVID-19本土確診病例，統計至昨日，今年累計確診個案4萬9284人，其中2萬1404人已解除隔離，2萬7880人尚在隔離中。

衛生局表示，台南市青少年與兒童第一、二劑（基礎劑）COVID-19疫苗除了透過校園集中接種外，明日起也將開放家長經由「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」(台南打疫苗系統)預約BNT輝瑞兒童劑型疫苗，及12至17歲青少年BNT疫苗，BNT輝瑞兒童劑型疫苗自5月25日起陸續展開接種作業，青少年BNT疫苗預計於30日開始接種。

若6至17歲的兒童、青少年有意接種莫德納疫苗作為一、二劑(基礎劑)，也可透過系統預約：https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ，並由家長陪同前往醫療院所接種。

黃偉哲今天在疫情記者會中表示，成大分配到的500劑BNT兒童疫苗，是中央單獨分送的，並不算在台南市的額處中，中央的疫苗23日下午統一送下來，成大因為數量少可以24日先開打，台南市則要等到25日才開始，但數量都夠，家長不必緊張。

台南 BNT 成大醫院 黃偉哲

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