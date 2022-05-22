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台南防疫包被嫌又慢又窮酸？ 黃偉哲：如不需要會檢討
台南市長黃偉哲今天表示，政府針對確診者發送防疫包，但不少人反應送得太慢或是內容物不是需要的，事實上防疫包最早是送給國外來台的居家檢疫對象，現在情況已不一樣，多數的人都在家中居家照護，不太需要防疫包裡的東西，未來是否要再繼續送或是調整內容，市府會來檢討。
全台確診人數持續攀升，台南市今天新增確診4678例，由於人數眾多，防疫人員疲於奔命，目前防疫包是由區公所人員協助分送，減輕防疫人員的負擔；但從這波疫情以來，台南市不斷有確診者反應，防疫包送太慢，有人甚至是7天居家隔離結束都還沒有收到防疫包，還有民眾則在網路上比較各縣市送的防疫包，認為有的縣市有附上血氧機、快篩劑等，屬於「豪華版」，相對台南市的防疫包只有一包泡芙、一碗泡麵、一包口罩、一瓶酒精及一個體溫劑，實在太過寒酸。
黃偉哲今天在疫情記者會中表示，確實有部分的民眾在網上反應上述的問題，但事實上最早是因為從國外來台居檢中，住在防疫旅館裡相對不方便，才會由政府分送防疫包協助，只是關懷的性質，但現在大家都已經在家中居家照護，東西都很齊備、吃的也好，防疫包裡多幾包泡芙與泡麵，似乎並沒有什麼意義。
他表示，之前還有民代送防疫包的爭議，被批評市府拿防疫包給民代做關係，事實上並不是，而是確診者或家屬提供證件，請民代代領，目前的疫情況狀已經不同，甚至有確診者認為「送這些東西要做什麼」，除非是獨居者是親友不在身邊的人，可能需要防疫包，其他人可能並不是那麼需要，因此市府會對防疫包部分再來檢討未來要怎麼做。
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