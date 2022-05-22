嘉義市編2千萬買圖書創新高 議員監督小組：別照排行榜買

衝刺藏書量，嘉義市政府今年編2000萬預算購書，近10年來最高，預計擴充中文、外文及視聽資料近5萬冊，上周評選出中文書籍的採購廠商，預計明年初新書會上架，另，電子書也再增500份；市議員認為金額龐大，提案成立專案小組監督，籲要請教各領域專家推薦書目，別只跟著排行榜採買。

市議員蔡永泉日前市議會提案，成立專案小組監督購買書籍的2000萬預算，議員蔡榮豐、蔡文旭、張秀華、黃思婷連署，由蔡永泉擔任召集人，其餘為成員；市府文化局表示，專案小組要求執行的或注意事項，會配合辦理。

蔡永泉說，買書需要很專業，不是幫書商清庫存，市府應有選書小組，並請教各領域專家，來推薦值得念的書目，而若照著暢銷書排行榜的書採買，恐變追逐流行，要重視文化深度，另也建議，市府可買精裝例如皮革裝訂的書籍，用台灣檜木做書櫃，變成圖書館內觀光焦點。

由於議員曾指嘉市人均擁書數全台僅贏新竹市，文化局表示，藏書量目前破40萬冊，以往每年400萬、500算預算購書，市長黃敏惠支持下今年編2000萬，是近10年新高，預計1200萬買中文書、600萬買外文書、200萬買視聽資料，預料添購近5萬冊。

文化局也說，上周已評選出中文圖書採購廠商，外文、視聽資料的委託案，也會上半年標出，所有書籍明年初就會上架完畢；市府會提出書單、書商也會提供最新書本，彙整後再請選書小組委員審查，無問題才會跟廠商下訂。

此外，受疫情影響電子書藉閱量上升，文化局指出，嘉市圖書館現有「HyRead ebook」、「udn讀書館」、「iRead ebooks（華藝電子書平台）」、「台灣雲端書庫@嘉義市」4種電子書平台，涵蓋文學、科學、人文社會、語言學習、親子童書等的電子書或電子雜誌，共5595筆，今年再持續投入120萬元增加約500筆電子資源，28日更將於西市場7樓電腦教室，舉辦推廣課程教導使用，事先辦好借書證就可報名參加。可洽https://reurl.cc/qd9Mxp