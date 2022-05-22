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緊來！台西分局突破老套宣導 上網問答可抽星巴克禮券

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台西分局防範犯罪宣導改以路互動抽獎方式進行，參加民眾有機會抽中星巴克、全聯、秀泰等禮券，既可防疫又可帶動消費，宣導效果大增，好處多多。記者蔡維斌／翻攝
台西分局防範犯罪宣導改以路互動抽獎方式進行，參加民眾有機會抽中星巴克、全聯、秀泰等禮券，既可防疫又可帶動消費，宣導效果大增，好處多多。記者蔡維斌／翻攝

多年來警方交通安全、犯罪預防及婦幼安全的宣傳都淪於形式，效果有限，當下疫情升溫，避免直接接觸，雲林縣台西警分局打破舊有宣導方式，5月26日10時改用臉書開播，由帥哥警察當網紅和民眾「直播互動」。

除以問答互動強化宣導，更提供全聯禮券、陶板屋餐券、西堤餐券、星巴克飲料券及威秀影城電影票等老少咸宜的好禮，今天這項新辦法才上網公告，就吸引不少網友關注，紛紛加入粉絲，達到初期效果。

台西分局獨創新意，把過去上街或參加各種社區活動，舉標語、拉布條，藉以防範犯罪宣導，因流於形式，效果十分有限，因而決定改為網路宣傳，活動分兩階段，第一階段是「知識小學堂」，民眾只要在貼文按讚、正確回答五道題目、tag三個好友並留言「5月26日10時台西分局粉絲新頁直播間不見不散！」再分享貼文，就有資格抽獎。

第二階段是「直播有獎徵答」，民眾觀看直播時，回答直播主的問題，就有機會獲得500或200元全聯禮券等獎項。5月25日11時將在粉絲專頁公布五獎至七獎；以直播方式邀請神秘嘉賓抽出大獎至四獎。詳細情形將刊載於粉絲專頁，民眾可上台西分局官網查詢。

分局長黃念生表示，疫情嚴峻，分局藉由臉書直播與民眾線上互動，減少與民眾面對面接觸，又可使民眾獲取知識。希望大家本月26日10時與分局直播主共同暢談交通安全、反毒防詐及婦幼安全觀念，踴躍參加有獎徵答，並中了解自我防衛的重要性。

台西分局防範犯罪宣導改以路互動抽獎方式進行，參加民眾有機會抽中星巴克、全聯、秀泰等禮券，既可防疫又可帶動消費，宣導效果大增，好處多多。記者蔡維斌／翻攝
台西分局防範犯罪宣導改以路互動抽獎方式進行，參加民眾有機會抽中星巴克、全聯、秀泰等禮券，既可防疫又可帶動消費，宣導效果大增，好處多多。記者蔡維斌／翻攝
台西分局防範犯罪宣導改以路互動抽獎方式進行，參加民眾有機會抽中星巴克、全聯、秀泰等禮券，既可防疫又可帶動消費，宣導效果大增，好處多多。記者蔡維斌／翻攝
台西分局防範犯罪宣導改以路互動抽獎方式進行，參加民眾有機會抽中星巴克、全聯、秀泰等禮券，既可防疫又可帶動消費，宣導效果大增，好處多多。記者蔡維斌／翻攝

直播主 疫情 禮券

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