民進黨高市黨部如何共治？ 許智善：各派系都有好朋友

今天是民進黨兩年一度的黨職選舉，高市黨部主委為同額競選，主委候選人許智善表示，自己對派性共治的理念是讓不同派系的好朋友能進到黨部，「一起研商黨部經營，最重要的是年底選舉如何打出漂亮的選戰。」目標是市長陳其邁高票連任、35位議員參選人開出「全壘打」，全部都能進到議會。

許智善指出，黨部會有1位執行長、2至3為副執行長，「內心當然有些人選，但不在其位不謀其事，今天選舉結束後才會洽談，也比較名正言順。」

許智善說，雖然是同額競選，但還是要等到今天開完票再去談幹部人選，「這樣比較名正言順啦！」許智善也說，除了執行長、副執行長等像政務官角色的幹部外，「其他黨部幹部比較像是事務官」，這些都是長期對黨付出心力的人，對黨務也相當嫻熟，這些幹部都會留任。

被問及此次黨內初選競爭激烈，共治會不會難度？許智善說，初選的競爭難免，但黨部其實長期以來都滿和諧，選後就沒事了，共治是廣納黨內人才，「各派系都有好朋友，大家齊心打贏年底選戰。」