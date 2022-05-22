民進黨高市黨部如何共治？ 許智善：各派系都有好朋友
今天是民進黨兩年一度的黨職選舉，高市黨部主委為同額競選，主委候選人許智善表示，自己對派性共治的理念是讓不同派系的好朋友能進到黨部，「一起研商黨部經營，最重要的是年底選舉如何打出漂亮的選戰。」目標是市長陳其邁高票連任、35位議員參選人開出「全壘打」，全部都能進到議會。
許智善指出，黨部會有1位執行長、2至3為副執行長，「內心當然有些人選，但不在其位不謀其事，今天選舉結束後才會洽談，也比較名正言順。」
許智善說，雖然是同額競選，但還是要等到今天開完票再去談幹部人選，「這樣比較名正言順啦！」許智善也說，除了執行長、副執行長等像政務官角色的幹部外，「其他黨部幹部比較像是事務官」，這些都是長期對黨付出心力的人，對黨務也相當嫻熟，這些幹部都會留任。
被問及此次黨內初選競爭激烈，共治會不會難度？許智善說，初選的競爭難免，但黨部其實長期以來都滿和諧，選後就沒事了，共治是廣納黨內人才，「各派系都有好朋友，大家齊心打贏年底選戰。」
根據高市黨部統計，目前投票率約有4、5成，往年總投票率約6、7成，投票至下午四點，距離投票結束時間還有2個半小時，投票率應與往年相去不多。但因不少人面臨確診、居隔等狀況，多少對投票率還是會影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言