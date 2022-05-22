快訊

直播／確診連日破8萬…疫情高峰到了？ 指揮中心下午2時記者會

111會考／國文科完整試題與答案看這！卡繆《鼠疫》、廣告傳單活入題

劉德華代言汽車廣告爆抄襲「一字不漏」 奧迪官方發聲明致歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨嘉市主委激戰 爆黨員查無投票權現場口角飆粗話

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
民進黨嘉義市黨部主委候選人黃敏修陣營架設錄影機，被對方質疑影響選舉。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉義市黨部主委候選人黃敏修陣營架設錄影機，被對方質疑影響選舉。記者林伯驊／攝影

民進黨嘉義市黨部主委黃露慧拚連任、立委王美惠推顧問黃敏修挑戰，黨職選舉今於北香湖公園登場，大排長龍也現紛爭；一早出現黨員被告知沒有選舉權，釀兩派支持者口角、嗆「三字經」，黃露慧陣營控對方穿黃背心干擾選舉、架攝影機監控，黃敏修則批對手發「配票單」，還疑引導黨員去他們休息區。

民進黨嘉市黨部執行長兼選舉現場總協調的林振誠說，一開始查詢的作業有疏失，導致沒查到黨號，引起爭議，聽取雙邊建議後，半小時內已排除問題，另，由於今投票太踴躍，動線上難免比較接近雙方服務區，也有調整。

至於投票入口架設攝影機，林振誠指出，經了解是黃敏修一方所架，依照黨的選舉辦法，投票所30公尺內禁止拉票、及非選務人員相關動作，有勸導，會持續溝通，若不改會研議會用強制動作，以防干涉選舉或讓黨員感到隱私被侵犯。

市議員兼黨部主委的黃露慧與胞兄黃中志表示，據了解查詢投票權是因「拉錯檔案」，黨部已改正，不至於影響到什麼，希望對方不要變成情緒發言、挑選務工作的毛病，而黃敏修一方製作黃色背心，會讓人誤以為是黨部身分或選務人員，「我們算很大肚量都沒計較」。

被質疑發配票單，黃中志解釋，在帳篷區有協助黨員查詢黨號、引導從哪個投票口進入，也推薦優秀人選，但對方是黨員排隊時，還靠上去干擾，甚至在入口架攝影機，「我們本於辦嘉年華的心態，盡量不去計較，希望藉勢、藉端無故滋事，可到此為止」。

王美惠則在投票會場穿梭，積極跟黨員打招呼，黃敏修說，他們支持者黨員一早報到，卻被告知「並沒有選舉權」，連1名市代表候選人都沒選舉權，至少7、8人權益受損，質疑「名冊刻意作弊、把選舉權隱匿，不是烏龍，是故意！」趕緊打電話要掉頭離開的黨員叫回來。

黃敏修也指控，排隊動線規畫差，導致大排長龍，秩序亂，黃露慧陣營還將黨員引導去他們帳篷，並發配票單，「不應有小動作或誤導選民」，要做到公平公正公開；會架設攝影機，也是因疫情期間每個人都戴口罩，基於過去選舉經驗，有的人不只投一次票，唯有錄影採證才能還原。

據統計，嘉市擁有選舉權的人數，能投全國黨代表共4944人、黨部主委跟市代表4699人。投票至下午4點截止。

民進黨嘉義市黨職選舉今於北香湖公園登場，黨部主委候選人黃敏修（前排左）。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉義市黨職選舉今於北香湖公園登場，黨部主委候選人黃敏修（前排左）。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉義市黨職選舉今於北香湖公園登場，黨部主委候選人黃敏修的服務帳篷。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉義市黨職選舉今於北香湖公園登場，黨部主委候選人黃敏修的服務帳篷。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉市主委黃露慧的胞兄黃中志，拿著配票單。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉市主委黃露慧的胞兄黃中志，拿著配票單。記者林伯驊／攝影
立委王美惠（右）今天在黨職選舉現場討論選情。記者林伯驊／攝影
立委王美惠（右）今天在黨職選舉現場討論選情。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉義市黨職選舉今於北香湖公園登場，拚主委連任的市議員黃露慧（右），及胞兄黃中志。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉義市黨職選舉今於北香湖公園登場，拚主委連任的市議員黃露慧（右），及胞兄黃中志。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉市黨部執行長林振誠說明選舉過程算順利。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉市黨部執行長林振誠說明選舉過程算順利。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉義市黨職選舉今於北香湖公園登場，黨部主委候選人黃敏修。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉義市黨職選舉今於北香湖公園登場，黨部主委候選人黃敏修。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉市主委黃露慧陣營，協助支持者查詢號碼，寫在宣傳單上。
民進黨嘉市主委黃露慧陣營，協助支持者查詢號碼，寫在宣傳單上。
民進黨嘉義市黨職選舉今於北香湖公園登場，大排長龍。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉義市黨職選舉今於北香湖公園登場，大排長龍。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉義市黨職選舉今於北香湖公園登場，天氣炎熱。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉義市黨職選舉今於北香湖公園登場，天氣炎熱。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉義市黨職選舉今於北香湖公園登場，拚主委連任的市議員黃露慧帳篷區。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉義市黨職選舉今於北香湖公園登場，拚主委連任的市議員黃露慧帳篷區。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉義市黨職選舉今於北香湖公園登場，大排長龍。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉義市黨職選舉今於北香湖公園登場，大排長龍。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉義市黨職選舉今於北香湖公園登場，大排長龍。記者林伯驊／攝影
民進黨嘉義市黨職選舉今於北香湖公園登場，大排長龍。記者林伯驊／攝影

投票

延伸閱讀

影／蔡英文赴永和投黨內三合一選舉 新北主委成焦點

北市黨部主委將交棒 吳怡農透露自己的下一步...

民進黨職改選 屏縣黨部主委同額選舉羅平道參選

民進黨黨職選舉 趙天麟將卸任：心情輕鬆

相關新聞

民進黨嘉市主委激戰 爆黨員查無投票權現場口角飆粗話

民進黨嘉義市黨部主委黃露慧拚連任、立委王美惠推顧問黃敏修挑戰，黨職選舉今於北香湖公園登場，大排長龍也現紛爭；一早出現黨員...

影／白沙屯媽祖到北港 萬人簇擁高喊「進喔！進喔！」

白沙屯媽祖今天10點35分抵達目的地北港朝天宮，在萬人簇擁下，神轎隊三進三出進入朝天宮，隨著一聲聲「進喔！進喔！」現場氣...

芒果產量減 每公斤恐飆破百元

台南愛文芒果產地達7千公頃全台最大，下月進入盛產期，但開花期因豪雨影響結果，農損2到3成已列入天然災害現金救助，申報農民...

民進黨高市黨部如何共治？ 許智善：各派系都有好朋友

今天是民進黨兩年一度的黨職選舉，高市黨部主委為同額競選，主委候選人許智善表示，自己對派性共治的理念是讓不同派系的好朋友能...

一家三代都確診好憂心 台南張老師志工提供心理支持

台南市新冠肺炎確診患者居家照護服務中心，與張老師基金會台南分事務所合作，提供電話關懷及心理支持，一名確診者因為年邁的父親...

水情穩定白河蓮花初綻 蓮花季下月登場

時序進入5月下旬，台南白河蓮花初綻，在水情穩定下，今年栽種面積約230公頃，明顯優於去年，而公所辦理蓮花季系列活動下月將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。