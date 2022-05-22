民進黨嘉市主委激戰 爆黨員查無投票權現場口角飆粗話

民進黨嘉義市黨部主委黃露慧拚連任、立委王美惠推顧問黃敏修挑戰，黨職選舉今於北香湖公園登場，大排長龍也現紛爭；一早出現黨員被告知沒有選舉權，釀兩派支持者口角、嗆「三字經」，黃露慧陣營控對方穿黃背心干擾選舉、架攝影機監控，黃敏修則批對手發「配票單」，還疑引導黨員去他們休息區。

民進黨嘉市黨部執行長兼選舉現場總協調的林振誠說，一開始查詢的作業有疏失，導致沒查到黨號，引起爭議，聽取雙邊建議後，半小時內已排除問題，另，由於今投票太踴躍，動線上難免比較接近雙方服務區，也有調整。

至於投票入口架設攝影機，林振誠指出，經了解是黃敏修一方所架，依照黨的選舉辦法，投票所30公尺內禁止拉票、及非選務人員相關動作，有勸導，會持續溝通，若不改會研議會用強制動作，以防干涉選舉或讓黨員感到隱私被侵犯。

市議員兼黨部主委的黃露慧與胞兄黃中志表示，據了解查詢投票權是因「拉錯檔案」，黨部已改正，不至於影響到什麼，希望對方不要變成情緒發言、挑選務工作的毛病，而黃敏修一方製作黃色背心，會讓人誤以為是黨部身分或選務人員，「我們算很大肚量都沒計較」。

被質疑發配票單，黃中志解釋，在帳篷區有協助黨員查詢黨號、引導從哪個投票口進入，也推薦優秀人選，但對方是黨員排隊時，還靠上去干擾，甚至在入口架攝影機，「我們本於辦嘉年華的心態，盡量不去計較，希望藉勢、藉端無故滋事，可到此為止」。

王美惠則在投票會場穿梭，積極跟黨員打招呼，黃敏修說，他們支持者黨員一早報到，卻被告知「並沒有選舉權」，連1名市代表候選人都沒選舉權，至少7、8人權益受損，質疑「名冊刻意作弊、把選舉權隱匿，不是烏龍，是故意！」趕緊打電話要掉頭離開的黨員叫回來。

黃敏修也指控，排隊動線規畫差，導致大排長龍，秩序亂，黃露慧陣營還將黨員引導去他們帳篷，並發配票單，「不應有小動作或誤導選民」，要做到公平公正公開；會架設攝影機，也是因疫情期間每個人都戴口罩，基於過去選舉經驗，有的人不只投一次票，唯有錄影採證才能還原。