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影／白沙屯媽祖到北港 萬人簇擁高喊「進喔！進喔！」

聯合報／ 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣北港朝天宮今天早上迎接白沙屯媽祖，數萬信眾提早齊聚廟前，迎接白沙屯媽祖粉紅超跑。記者黃于凡／攝影
雲林縣北港朝天宮今天早上迎接白沙屯媽祖，數萬信眾提早齊聚廟前，迎接白沙屯媽祖粉紅超跑。記者黃于凡／攝影

白沙屯媽祖今天10點35分抵達目的地北港朝天宮，在萬人簇擁下，神轎隊三進三出進入朝天宮，隨著一聲聲「進喔！進喔！」現場氣氛被帶到最高點，順利將白沙屯媽祖護駕到北港，信眾心中的冀盼獲得歸屬，不少人在現場留下感動熱淚。

在超過10萬人齊聚高喊「進喔！進喔！」的巨大喊聲中，神轎隊以百米衝刺的速度，三進三出進入朝天宮，這是白沙屯媽祖每年到北港進香的重頭戲，亟度震撼人心的場面，撼動每位媽祖信徒的心。

白沙屯媽祖今天10點35分抵達進香目的地北港朝天宮，超過10萬人早已在白沙屯媽祖未抵達前，就在朝天宮廟前大街守候，廟前廟後人潮湧現，廟週街道人潮擠滿滿，不畏烈日滴著汗水，用最熱情、虔誠的心等著把白沙屯媽祖送進朝天宮。

當鑾轎抵達朝天宮廟前大街時，萬民沸騰，高喊進喔！震撼的呼喊聲，響徹雲霄，神轎在萬人夾道簇擁下，開百米衝刺，三進三出，來回奔跑進廟，讓進香熱到最高點。

朝天宮表示，今年隨香人潮報名的人多，參加的人少，實際到場人數約減少許多，因疫情關係有些人原本報名，但後來採檢陽性，就居家隔離無法參加，白沙屯媽祖預定明天凌晨子時起駕回鑾，今晚將依慣例由朝天宮住持法師主持刈火誦經祈福儀式後起駕。

白沙屯媽祖抵達朝天宮展開進廟重頭戲三進三出，數萬人聚集廟前高喊「進喔！進喔！」聲音響徹雲霄，超震撼的場面，撼動每個信徒的心。記者蔡維斌／攝影
白沙屯媽祖抵達朝天宮展開進廟重頭戲三進三出，數萬人聚集廟前高喊「進喔！進喔！」聲音響徹雲霄，超震撼的場面，撼動每個信徒的心。記者蔡維斌／攝影

白沙屯媽祖 北港朝天宮 神轎

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