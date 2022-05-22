水情穩定白河蓮花初綻 蓮花季下月登場

時序進入5月下旬，台南白河蓮花初綻，在水情穩定下，今年栽種面積約230公頃，明顯優於去年，而公所辦理蓮花季系列活動下月將登場，屆時花況將更具看頭。

白河區公所表示，擺脫去年旱象蓮田栽種面積僅剩約130公頃餘，今年水情穩定，目前蓮田種植面積約230公頃，集中在大竹、詔豐、廣蓮、竹門等里，近來蓮花陸續盛開，6月上旬正是最漂亮時候。

今年新蓮綻放蓮田區在蓮潭往大竹方向，蓮花公園也有不少，而從後壁土溝往白河方向也可見到，蓮農表示，賞蓮最佳時間是清晨，蓮花開得最漂亮，花瓣及葉子還有露珠，拍照效果也最好。

蓮農表示，近年來蓮子、蓮藕粉價格還不錯，有些青農投入種植蓮花，但蓮花以人工為主，當地人力嚴重老化，缺工問題仍嚴重。

白河公所說，今年白河蓮花季安排下月4日在白河運動公園旁國泰路開幕，邀請金曲歌王許富凱與金曲新人獎得主壞特獻唱，晚會主持人是ＤＪ凱莉，還有街頭藝人兔兔、水管阿民以及白河在地表演團體。