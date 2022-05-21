快訊

突襲式徵召張善政選桃園 朱立倫也道歉了

看片不用再動手快轉 YouTube新增這功能堪稱「懶人福音」

張善政道歉⋯羅智強回應「個人委屈不重要」 明宣布新計畫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奇美醫院兒童BNT疫苗「秒額滿」 家長怨掛不到號

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
黃偉哲臉書說明5-11歲兒童BNT疫苗，23日0時起可從台南打疫苗系統預約。圖／取自黃偉哲臉書
黃偉哲臉書說明5-11歲兒童BNT疫苗，23日0時起可從台南打疫苗系統預約。圖／取自黃偉哲臉書

台南市防疫記者會公布奇美醫院加開疫苗接種門診，今天開放500名兒童BNT疫苗預約但秒額滿，家長怒湧黃偉哲臉書「根本掛不到」，黃偉哲表示，23日0時開始兒童BNT疫苗可在台南打疫苗預約。

家長説，今天開放500名額根本就掛不到！學校竟然是排6月中才施打，打完兩周才產生抗體，根本就暑假了，疫情高峰也過了，是為了暑假而打的嗎？「已額滿！500名秒額滿了！」家長們哀嚎遍野，請市府再多開其他場或開放診所施打。

黃偉哲表示，5至11歲 BNT學童疫苗從5月23日0時起可在「台南打疫苗」預約，並於5月25開始施打，請家長、孩子放心，在系統上勾選就近的醫療院所，並帶著孩子前往施打，攜帶健保卡、身分證（若孩子沒有身分證，只需攜帶健保卡）。

家長質疑不是學校ㄧ起打疫苗嗎？黃偉哲說孩子可選擇在校施打，也可透過網路預約、由家長陪同前往醫療院所施打。

疫苗 台南 黃偉哲

延伸閱讀

餐飲業行銷補助最高10萬 台南市設單一窗口及輔導專線

台南+4609⋯首創導入AI辨識健保卡 填錯資料可自動修正

台南5至11歲兒童BNT疫苗 奇美醫院今開放預約有500名額

國中會考／台南到考率逾98% 177人須補考

相關新聞

奇美醫院兒童BNT疫苗「秒額滿」 家長怨掛不到號

台南市防疫記者會公布奇美醫院加開疫苗接種門診，今天開放500名兒童BNT疫苗預約但秒額滿，家長怒湧黃偉哲臉書「根本掛不到...

白沙屯媽祖到雲林 今晚駐駕崙背奉天宮

白沙屯媽祖徒步進香昨晚起駕出發往北港朝天宮，腳程飛快宛如「急行軍」，今天下午4點半即抵達彰雲交界的自強大橋，彰化、雲林警...

雲林柑橘類恐嚴重失收 陳吉仲勘損承諾啟動救助

雲林古坑柑橘類近日陸續傳出結果率不佳情形，立委劉建國今天邀集農委會主委陳吉仲到柳丁園勘災，農民陳情霪雨影響授粉，結果不良...

嘉市第二納骨堂年底完工 增7千塔位服務市民

嘉義市立殯葬管理所公有納骨堂已飽和沒有空的塔位，為解燃眉之急，殯葬所花費近6千萬元將原本無主納骨堂進行整體整修成第二納骨...

婦氣喘送醫時「缺氧臉發黑」 家屬民代要求改善救護

台南市仁德區成功陳姓婦人因呼吸急促氣喘送醫昨天不治，家屬質疑救護途中車上未能供應氧氣給患者，「到院時缺氧臉部發黑」；消防...

嘉義義竹埤前社區生態埤塘綠美化有成 脫穎獲獎

由高雄市建築經營協會主辦的2022建築園冶獎，嘉縣環保局推薦義竹鄉埤前社區，以生態埤塘及閒置空間綠美化工程代表參賽，在各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。