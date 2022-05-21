奇美醫院兒童BNT疫苗「秒額滿」 家長怨掛不到號

台南市防疫記者會公布奇美醫院加開疫苗接種門診，今天開放500名兒童BNT疫苗預約但秒額滿，家長怒湧黃偉哲臉書「根本掛不到」，黃偉哲表示，23日0時開始兒童BNT疫苗可在台南打疫苗預約。

家長説，今天開放500名額根本就掛不到！學校竟然是排6月中才施打，打完兩周才產生抗體，根本就暑假了，疫情高峰也過了，是為了暑假而打的嗎？「已額滿！500名秒額滿了！」家長們哀嚎遍野，請市府再多開其他場或開放診所施打。

黃偉哲表示，5至11歲 BNT學童疫苗從5月23日0時起可在「台南打疫苗」預約，並於5月25開始施打，請家長、孩子放心，在系統上勾選就近的醫療院所，並帶著孩子前往施打，攜帶健保卡、身分證（若孩子沒有身分證，只需攜帶健保卡）。

家長質疑不是學校ㄧ起打疫苗嗎？黃偉哲說孩子可選擇在校施打，也可透過網路預約、由家長陪同前往醫療院所施打。