白沙屯媽祖到雲林 今晚駐駕崙背奉天宮

白沙屯媽祖徒步進香昨晚起駕出發往北港朝天宮，腳程飛快宛如「急行軍」，今天下午4點半即抵達彰雲交界的自強大橋，彰化、雲林警方在橋上交接護駕勤務，「粉紅超跑」進入縣境，一路沿台19線行走，6點50分左右駐駕崙背奉天宮，預計明天凌晨2點起駕。

今年白沙屯媽祖進香隊伍有多達8萬多名香燈腳隨行，創新紀錄，由於其最有特色的是進香沒有固定路線，不少人在出發前就在預測「媽祖會走哪條路線至北港朝天宮」。