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白沙屯媽祖到雲林 今晚駐駕崙背奉天宮

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
白沙屯媽祖徒步進香隊伍今天下午4點半進入縣境。圖／讀者提供
白沙屯媽祖徒步進香隊伍今天下午4點半進入縣境。圖／讀者提供

白沙屯媽祖徒步進香昨晚起駕出發往北港朝天宮，腳程飛快宛如「急行軍」，今天下午4點半即抵達彰雲交界的自強大橋，彰化、雲林警方在橋上交接護駕勤務，「粉紅超跑」進入縣境，一路沿台19線行走，6點50分左右駐駕崙背奉天宮，預計明天凌晨2點起駕。

今年白沙屯媽祖進香隊伍有多達8萬多名香燈腳隨行，創新紀錄，由於其最有特色的是進香沒有固定路線，不少人在出發前就在預測「媽祖會走哪條路線至北港朝天宮」。

今媽祖鑾駕進入雲林後走台19線前行，由於表定是明天到北港，今晚勢必會在其他鄉鎮駐駕，果不其然「出其不意」在崙背鄉中央公路「轉彎」，沿正義路直行到南昌路，轉進154甲線後前行到156線，最終駐駕崙背奉天宮，累計至今已走112.32公里，明天凌晨2點起駕，繼續往北港朝天宮前行。

白沙屯媽祖鑾轎「粉紅超跑」今天下午4點半進入縣境，晚間6點50分左右駐駕崙背奉天宮，明天凌晨2點起駕續往北港前進。圖／翻攝自白沙屯GPS
白沙屯媽祖鑾轎「粉紅超跑」今天下午4點半進入縣境，晚間6點50分左右駐駕崙背奉天宮，明天凌晨2點起駕續往北港前進。圖／翻攝自白沙屯GPS

北港朝天宮 白沙屯媽祖 奉天宮

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