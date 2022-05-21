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白沙屯媽祖到雲林 今晚駐駕崙背奉天宮
白沙屯媽祖徒步進香昨晚起駕出發往北港朝天宮，腳程飛快宛如「急行軍」，今天下午4點半即抵達彰雲交界的自強大橋，彰化、雲林警方在橋上交接護駕勤務，「粉紅超跑」進入縣境，一路沿台19線行走，6點50分左右駐駕崙背奉天宮，預計明天凌晨2點起駕。
今年白沙屯媽祖進香隊伍有多達8萬多名香燈腳隨行，創新紀錄，由於其最有特色的是進香沒有固定路線，不少人在出發前就在預測「媽祖會走哪條路線至北港朝天宮」。
今媽祖鑾駕進入雲林後走台19線前行，由於表定是明天到北港，今晚勢必會在其他鄉鎮駐駕，果不其然「出其不意」在崙背鄉中央公路「轉彎」，沿正義路直行到南昌路，轉進154甲線後前行到156線，最終駐駕崙背奉天宮，累計至今已走112.32公里，明天凌晨2點起駕，繼續往北港朝天宮前行。
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