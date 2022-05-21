快訊

台科大畢典嘉賓致詞惹議 稱兒女跟同性結婚別帶回家

台南勞工局南紡夢時代辦徵才媒合率近5成 接續還有3場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局今在南訪夢時代舉辦中型徵才活動，吸引逾300名民眾參加。圖／勞工局提供
台南市勞工局今在南訪夢時代舉辦中型徵才活動，吸引逾300名民眾參加。圖／勞工局提供

台南市勞工局今午2時在東區南紡購物中心5樓夢想舞台辦理2022「台南好生活 台南呷頭路」辦理第2場中型徵才活動，邀集遠鼎股份有限公司(台南遠東香格里拉)、那波麗士、豆府、安心食品(摩斯漢堡)、王座國際餐飲、貳鍋三餐飲、台南大飯店、夏都國際開發(夏都城旅)、大員開發事業(台南大員皇冠假日酒店)等21家廠商，提供1563個工作機會，近6成職缺超過3萬元以上薪資，有300名民眾參加，初步媒合率48.15%。

勞工局長王鑫基表示，因應畢業季開辦多場的就業徵才活動，今天以餐飲、旅館業為徵才主題，並考量到民眾周末生活習慣及求職場地的便利性等，特別選在周六下午時段於南紡購物中心辦理，以社區在地就業媒合，協助市民就業。

活動現場設有勞動法令諮詢、CPAS職業適性診斷測驗、履歷健檢諮詢服務等，今天吸引不少青年朋友排隊等待職涯諮詢，黃先生表示考量轉職需求，想透過職業性向測驗深入了解個人特質以及目前產業趨勢，勞工局職訓就服中心表示推展CPAS職涯診斷服務迄今廣受好評，如需職涯諮詢、履歷健檢服務可至就業諮詢服務網預約，或洽詢06-3125881分機18李小姐。

職訓就服中心5月22日(周日)上午9時在東區東光社區活動中心辦理南茂科技專場徵才活動、6月4日(周六)上午9時在善化區文康育樂中心辦理「台南呷頭路」就業暨暑期工讀徵才活動，同時因應畢業季來臨，將於6月11日(週六)上午9時在南臺科技大學三連堂辦理第2場大型就業博覽會，歡迎有意求(轉)職的市民把握機會參加。

台南市勞工局今在南訪夢時代舉辦中型徵才活動，吸引逾300名民眾參加。圖／勞工局提供
台南市勞工局今在南訪夢時代舉辦中型徵才活動，吸引逾300名民眾參加。圖／勞工局提供
台南市勞工局今在南訪夢時代舉辦中型徵才活動，吸引逾300名民眾參加。圖／勞工局提供
台南市勞工局今在南訪夢時代舉辦中型徵才活動，吸引逾300名民眾參加。圖／勞工局提供
台南市勞工局今在南訪夢時代舉辦中型徵才活動，吸引逾300名民眾參加。圖／勞工局提供
台南市勞工局今在南訪夢時代舉辦中型徵才活動，吸引逾300名民眾參加。圖／勞工局提供

台南 徵才活動 職涯

延伸閱讀

上月才動工…台中肉品市場工人遭高壓電昏 勞檢要查

台中「豬事大吉」公園工安意外 工人遭高壓電昏搶救中

暑假工讀也可到科技業 南市勞工局與南茂科技專場徵才

暑假打工新選擇 快來南市勞工局5月22日南茂科技專場徵才活動

相關新聞

雲林柑橘類恐嚴重失收 陳吉仲勘損承諾啟動救助

雲林古坑柑橘類近日陸續傳出結果率不佳情形，立委劉建國今天邀集農委會主委陳吉仲到柳丁園勘災，農民陳情霪雨影響授粉，結果不良...

嘉市第二納骨堂年底完工 增7千塔位服務市民

嘉義市立殯葬管理所公有納骨堂已飽和沒有空的塔位，為解燃眉之急，殯葬所花費近6千萬元將原本無主納骨堂進行整體整修成第二納骨...

婦氣喘送醫時「缺氧臉發黑」 家屬民代要求改善救護

台南市仁德區成功陳姓婦人因呼吸急促氣喘送醫昨天不治，家屬質疑救護途中車上未能供應氧氣給患者，「到院時缺氧臉部發黑」；消防...

嘉義義竹埤前社區生態埤塘綠美化有成 脫穎獲獎

由高雄市建築經營協會主辦的2022建築園冶獎，嘉縣環保局推薦義竹鄉埤前社區，以生態埤塘及閒置空間綠美化工程代表參賽，在各...

綠營嘉義縣黨部主委明選舉 選情平和陳川崎1人登記同額

民進黨嘉義縣黨部第十八屆黨部主任委員、全國黨員代表及縣黨員代表選舉，明天在15鄉鎮市投票所舉行，有投票權黨員共5023人...

屠宰人員確診疫情嚴峻 台南市安南肉品市場決定休市3天

新冠疫情嚴峻，台南肉品市場安南場有屠宰線人員確診；肉品市場、肉類工會、屠宰業者及承銷商在安南市場協商後，考量市場相關人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。