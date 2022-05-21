台南勞工局南紡夢時代辦徵才媒合率近5成 接續還有3場

台南市勞工局今午2時在東區南紡購物中心5樓夢想舞台辦理2022「台南好生活 台南呷頭路」辦理第2場中型徵才活動，邀集遠鼎股份有限公司(台南遠東香格里拉)、那波麗士、豆府、安心食品(摩斯漢堡)、王座國際餐飲、貳鍋三餐飲、台南大飯店、夏都國際開發(夏都城旅)、大員開發事業(台南大員皇冠假日酒店)等21家廠商，提供1563個工作機會，近6成職缺超過3萬元以上薪資，有300名民眾參加，初步媒合率48.15%。

勞工局長王鑫基表示，因應畢業季開辦多場的就業徵才活動，今天以餐飲、旅館業為徵才主題，並考量到民眾周末生活習慣及求職場地的便利性等，特別選在周六下午時段於南紡購物中心辦理，以社區在地就業媒合，協助市民就業。

活動現場設有勞動法令諮詢、CPAS職業適性診斷測驗、履歷健檢諮詢服務等，今天吸引不少青年朋友排隊等待職涯諮詢，黃先生表示考量轉職需求，想透過職業性向測驗深入了解個人特質以及目前產業趨勢，勞工局職訓就服中心表示推展CPAS職涯診斷服務迄今廣受好評，如需職涯諮詢、履歷健檢服務可至就業諮詢服務網預約，或洽詢06-3125881分機18李小姐。