快訊

台科大畢典嘉賓致詞惹議 稱兒女跟同性結婚別帶回家

全球近11國猴痘確診 有3症狀須警覺、打1疫苗有保護作用

國中會考台南17件違規 這種行為最多

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國中會考加強防疫。圖／台南市府提供
國中會考加強防疫。圖／台南市府提供

國中教育會考登場，台南考場在考試過程中，有4名考生從一般試場轉至第二類備用試場應試，其中有2名考試期間發燒，有2名為同住家人確診而被匡列為居家隔離，隨即轉至第二類備用試場繼續應試。教育局長鄭新輝表示，一切都按照既有規定處理，學生若確診就不能再應考，必須參加補考。

台南考區共有1萬5574人參加會考，目前有180人須參加6月4日、5日的補考。第一天考試科目為社會科、數學科、國文科及寫作測驗。社會科253人缺考，到考率98.38%；數學科251人缺考，到考率98.39%；國文科257人缺考，到考率98.35；寫作測驗260人缺考，到考率98.33%，有17件疑似違規案件，整體應考情形良好。

教育局說明，因應防疫，全市18間考場共準備194間第二類備用試場，會考第一天共啟用41間，供272名考生使用。

第一天考試共有17件疑似違規，10件為考試說明時段內，提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後仍持續作答，經監試委員制止一次後停止或不從者。

2件為考試期間，隨身放置非應試用品；1件為考試期間，放置於試場前後方的非應試用品發出聲響；1件為應試數學科攜帶量角器或附量角器功能之文具，經監試委員發現。另外，有3件違反試場規則、秩序，情節輕微者。違規案件將在會考結束後，由考區試務會召開會議確認違規是否屬實。

教育局提醒，明天還有自然及英語科考試，請考生提早出門，並注意天候狀況。另外，請考生務必依試場規則應試，避免提前或逾時作答，尤其應避免攜帶非應試用品，如行動電話、穿戴式裝置及其他具有傳輸、通訊、錄影、照相或計算功能的物品。各科試題及參考答案於明日下午2時後，會統一公布於國中教育會考網站供考生查閱。

國中教育會考 教育局 台南

延伸閱讀

國中會考／花蓮2違規 83名考生確診、快篩陽將補考

會考首日落幕 2人現場發病快篩陽被後送、3322人待補考

國中會考／台中283人確診改補考 30人發燒移2類試場

國中會考／彰化缺考170人 1生考完二節發燒確診

相關新聞

會考首日落幕 2人現場發病快篩陽被後送、3322人待補考

近20萬名考生報考的國中會考今天登場，最後一節是寫作測驗，根據教育部統計，到考率98.31%，缺考率1.69%、3307...

國中會考／考生快篩陽怎麼辦？ 高雄市府教育局這麼說

國中教育會考今明二天登場，高雄考區人數2萬2千多人，開設21所考場，截至今天為止共有231名確診考生需要補考，445名居...

會考國文／考生說難易適中 鼠疫、廣告傳單活入題

今天是國中會考第一天，下午首科考國文。考生普遍認為試題難易適中，鼠疫算呼應疫情出題，文長、得沉住氣閱讀、廣告傳單考內容細...

國中會考／竹縣87人確診缺考 96間第2類備用試場全啟用

國中教育會考今明二天登場，會考首日新竹縣各考場第二類備用試場，共計96間教室全數啟動，各試場均未傳出任何重大違規事件。本...

會考數學缺考3051人 連江1考生快篩陽匡列後送將補考

近20萬名考生報考的國中會考今天登場，第二節考數學科，根據教育部統計，到考率98.44%，缺考率1.56%、3051人缺...

會考數學／考生：難易適中 題目生活化抽卡牌、逃生繩

國中教育會考第二科考數學，考生覺得難易適中，比模擬考簡單；題目生活化，像抽卡牌、逃生繩長度換算、燈泡省電和電費等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。