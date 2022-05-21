國中會考台南17件違規 這種行為最多

國中教育會考登場，台南考場在考試過程中，有4名考生從一般試場轉至第二類備用試場應試，其中有2名考試期間發燒，有2名為同住家人確診而被匡列為居家隔離，隨即轉至第二類備用試場繼續應試。教育局長鄭新輝表示，一切都按照既有規定處理，學生若確診就不能再應考，必須參加補考。

台南考區共有1萬5574人參加會考，目前有180人須參加6月4日、5日的補考。第一天考試科目為社會科、數學科、國文科及寫作測驗。社會科253人缺考，到考率98.38%；數學科251人缺考，到考率98.39%；國文科257人缺考，到考率98.35；寫作測驗260人缺考，到考率98.33%，有17件疑似違規案件，整體應考情形良好。

教育局說明，因應防疫，全市18間考場共準備194間第二類備用試場，會考第一天共啟用41間，供272名考生使用。

第一天考試共有17件疑似違規，10件為考試說明時段內，提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後仍持續作答，經監試委員制止一次後停止或不從者。

2件為考試期間，隨身放置非應試用品；1件為考試期間，放置於試場前後方的非應試用品發出聲響；1件為應試數學科攜帶量角器或附量角器功能之文具，經監試委員發現。另外，有3件違反試場規則、秩序，情節輕微者。違規案件將在會考結束後，由考區試務會召開會議確認違規是否屬實。

教育局提醒，明天還有自然及英語科考試，請考生提早出門，並注意天候狀況。另外，請考生務必依試場規則應試，避免提前或逾時作答，尤其應避免攜帶非應試用品，如行動電話、穿戴式裝置及其他具有傳輸、通訊、錄影、照相或計算功能的物品。各科試題及參考答案於明日下午2時後，會統一公布於國中教育會考網站供考生查閱。