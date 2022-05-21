國中會考 嘉義考區確診54名考生將補考

國中會考嘉義考區上午社會科、數學科各有129人缺考，下午國文科有130人缺考、寫作測驗有131人缺考，第二類備用試場共115人；因快篩陽性確診的學生共54人將補考。嘉義考區主辦單位嘉義高中表示，進入考場學校門口皆設有檢疫站，量測體溫、手部消毒等相關防疫。

嘉義高中表示，嘉義考區今年有6084名考生報名，（男生3193人，女生2891人），較去年6603人，減少519人，並分別在嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、民雄農工及東石高中5個考場應考，今年因應居家隔離、居家檢疫及自主防疫學生參加考試，並安排於第二類備用試場應試。於嘉義市嘉義高商及嘉義縣永慶高中各加開1所考場學校以為因應突發狀況，目前備而不用。

嘉中表示，嘉義考區啟用原5間考場學校第二類備用試場共計14間試場。第二類備用試場提供給包括居家隔離者、居家檢疫者、自主防疫者、現場有發燒或呼吸道疾病者等五大對象，共115人。

因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗或未獲PCR檢驗結果無法參加考試的考生計有54名，將安排於6月4日及5日二天補考。

違規部分，社會科2人、數學科3人、寫作測驗3人。國文科沒有。