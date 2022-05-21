快訊

台科大畢典嘉賓致詞惹議 稱兒女跟同性結婚別帶回家

全球近11國猴痘確診 有3症狀須警覺、打1疫苗有保護作用

國中會考 嘉義考區確診54名考生將補考

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
於校門口提醒防疫注意事項。記者李宗祐／攝影
於校門口提醒防疫注意事項。記者李宗祐／攝影

國中會考嘉義考區上午社會科、數學科各有129人缺考，下午國文科有130人缺考、寫作測驗有131人缺考，第二類備用試場共115人；因快篩陽性確診的學生共54人將補考。嘉義考區主辦單位嘉義高中表示，進入考場學校門口皆設有檢疫站，量測體溫、手部消毒等相關防疫。

嘉義高中表示，嘉義考區今年有6084名考生報名，（男生3193人，女生2891人），較去年6603人，減少519人，並分別在嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、民雄農工及東石高中5個考場應考，今年因應居家隔離、居家檢疫及自主防疫學生參加考試，並安排於第二類備用試場應試。於嘉義市嘉義高商及嘉義縣永慶高中各加開1所考場學校以為因應突發狀況，目前備而不用。

嘉中表示，嘉義考區啟用原5間考場學校第二類備用試場共計14間試場。第二類備用試場提供給包括居家隔離者、居家檢疫者、自主防疫者、現場有發燒或呼吸道疾病者等五大對象，共115人。

因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗或未獲PCR檢驗結果無法參加考試的考生計有54名，將安排於6月4日及5日二天補考。

違規部分，社會科2人、數學科3人、寫作測驗3人。國文科沒有。

嘉中提醒考生，明天還有自然、英語（閱讀）及英語（聽力），請考生減少出入人潮擁擠處，並戴好口罩，遵守防疫規定，務必提早半小時以上到場，避免因入場及量測作業影響考試時間。

嘉義高中於門口設置防疫篩檢站。記者李宗祐／攝影
嘉義高中於門口設置防疫篩檢站。記者李宗祐／攝影
第二類試場監考老師戴頭罩、防護衣、手套等加強防疫。圖／嘉義高中提供
第二類試場監考老師戴頭罩、防護衣、手套等加強防疫。圖／嘉義高中提供
校門口設置防疫篩檢站。記者李宗祐／攝影
校門口設置防疫篩檢站。記者李宗祐／攝影

嘉義高商 居家隔離 快篩陽性

延伸閱讀

國中會考／花蓮2違規 83名考生確診、快篩陽將補考

會考首日落幕 2人現場發病快篩陽被後送、3322人待補考

國中會考／台中283人確診改補考 30人發燒移2類試場

國中會考／屏東確診缺考152人 嚴格防疫加強考場清消

相關新聞

會考首日落幕 2人現場發病快篩陽被後送、3322人待補考

近20萬名考生報考的國中會考今天登場，最後一節是寫作測驗，根據教育部統計，到考率98.31%，缺考率1.69%、3307...

國中會考／考生快篩陽怎麼辦？ 高雄市府教育局這麼說

國中教育會考今明二天登場，高雄考區人數2萬2千多人，開設21所考場，截至今天為止共有231名確診考生需要補考，445名居...

會考國文／考生說難易適中 鼠疫、廣告傳單活入題

今天是國中會考第一天，下午首科考國文。考生普遍認為試題難易適中，鼠疫算呼應疫情出題，文長、得沉住氣閱讀、廣告傳單考內容細...

國中會考／竹縣87人確診缺考 96間第2類備用試場全啟用

國中教育會考今明二天登場，會考首日新竹縣各考場第二類備用試場，共計96間教室全數啟動，各試場均未傳出任何重大違規事件。本...

會考數學缺考3051人 連江1考生快篩陽匡列後送將補考

近20萬名考生報考的國中會考今天登場，第二節考數學科，根據教育部統計，到考率98.44%，缺考率1.56%、3051人缺...

會考數學／考生：難易適中 題目生活化抽卡牌、逃生繩

國中教育會考第二科考數學，考生覺得難易適中，比模擬考簡單；題目生活化，像抽卡牌、逃生繩長度換算、燈泡省電和電費等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。