國中會考 嘉義考區確診54名考生將補考
國中會考嘉義考區上午社會科、數學科各有129人缺考，下午國文科有130人缺考、寫作測驗有131人缺考，第二類備用試場共115人；因快篩陽性確診的學生共54人將補考。嘉義考區主辦單位嘉義高中表示，進入考場學校門口皆設有檢疫站，量測體溫、手部消毒等相關防疫。
嘉義高中表示，嘉義考區今年有6084名考生報名，（男生3193人，女生2891人），較去年6603人，減少519人，並分別在嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、民雄農工及東石高中5個考場應考，今年因應居家隔離、居家檢疫及自主防疫學生參加考試，並安排於第二類備用試場應試。於嘉義市嘉義高商及嘉義縣永慶高中各加開1所考場學校以為因應突發狀況，目前備而不用。
嘉中表示，嘉義考區啟用原5間考場學校第二類備用試場共計14間試場。第二類備用試場提供給包括居家隔離者、居家檢疫者、自主防疫者、現場有發燒或呼吸道疾病者等五大對象，共115人。
因確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗或未獲PCR檢驗結果無法參加考試的考生計有54名，將安排於6月4日及5日二天補考。
違規部分，社會科2人、數學科3人、寫作測驗3人。國文科沒有。
嘉中提醒考生，明天還有自然、英語（閱讀）及英語（聽力），請考生減少出入人潮擁擠處，並戴好口罩，遵守防疫規定，務必提早半小時以上到場，避免因入場及量測作業影響考試時間。
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