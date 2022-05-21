快訊

「無敵星星」保護力引討論 羅一鈞曝細節：效果見仁見智

泰國羽賽／險勝好友依瑟儂 戴資穎明與陳雨菲爭冠拚復仇

雲林今確診首破千例 斗六市確診者攀升逾200人

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣今年確診個案累計1萬901人，有6例中重症或死亡。圖／雲林縣政府提供
雲林縣今年確診個案累計1萬901人，有6例中重症或死亡。圖／雲林縣政府提供

雲林縣今天本土確診個案1076例，衛生局表示，男性547人、女性529人，年齡最小未滿1歲，最年長100歲，以斗六市204例為多，虎尾鎮159例次多，其餘鄉鎮為13至86例，其中有440人無症狀、636人分別有喉嚨痛、咳嗽、發燒等症狀；今年確診個案累計1萬901人，有6例中重症或死亡，其中3例死亡原因待中央判定是否與Covid-19有關。

衛生局分析，今年確診個案中，以20至29歲1733人為多，其次是30至39歲1666人，65歲以上長者1255人，另6至12歲兒童1067人，學齡前3至5歲430人，小於3歲304人，占比2至9成，目前6至11歲兒童莫德納疫苗有7826人完成接種，未獲通報不良反應。

衛生局長曾春美說，中央5月1日起啟動「確診個案自主回報疫調系統」，不過有不少接到簡訊通知的民眾反映「會不會是詐騙？」她說明，其發送簡訊的門號是0911514588，內容末端有網址，民眾點網址就可以自動連結到系統填寫資料。

衛生局也說，目前縣內面臨的問題是收到自主疫調簡訊的比例低，僅少數確診者有回報上傳，因此仍需要衛生單位投入人力，逐案電話通知進行疫情調查，這將影響後續獲得隔離單、確診者關懷等程序，請民眾採檢時務必正確填寫手機號碼，才能收到簡訊，盡早完成回報。

雲林縣今天本土確診個案1076例，以斗六市204例為多，虎尾鎮159例次多，其餘鄉鎮為13至86例。圖／雲林縣政府提供
雲林縣今天本土確診個案1076例，以斗六市204例為多，虎尾鎮159例次多，其餘鄉鎮為13至86例。圖／雲林縣政府提供

衛生局 莫德納疫苗 手機號碼

延伸閱讀

雲林+841確診 張麗善：已無任何一塊淨土

她和3月大女兒還沒康復就出院 陳情衛生署卻被告知「別鑽牛角尖」

雲林+513 快篩陽性視訊評估診所拍照上傳才可預約

雲縣+324 增4PCR採檢站、快篩陽判確診這天起上路

相關新聞

雲林柑橘類恐嚴重失收 陳吉仲勘損承諾啟動救助

雲林古坑柑橘類近日陸續傳出結果率不佳情形，立委劉建國今天邀集農委會主委陳吉仲到柳丁園勘災，農民陳情霪雨影響授粉，結果不良...

嘉市第二納骨堂年底完工 增7千塔位服務市民

嘉義市立殯葬管理所公有納骨堂已飽和沒有空的塔位，為解燃眉之急，殯葬所花費近6千萬元將原本無主納骨堂進行整體整修成第二納骨...

婦氣喘送醫時「缺氧臉發黑」 家屬民代要求改善救護

台南市仁德區成功陳姓婦人因呼吸急促氣喘送醫昨天不治，家屬質疑救護途中車上未能供應氧氣給患者，「到院時缺氧臉部發黑」；消防...

嘉義義竹埤前社區生態埤塘綠美化有成 脫穎獲獎

由高雄市建築經營協會主辦的2022建築園冶獎，嘉縣環保局推薦義竹鄉埤前社區，以生態埤塘及閒置空間綠美化工程代表參賽，在各...

綠營嘉義縣黨部主委明選舉 選情平和陳川崎1人登記同額

民進黨嘉義縣黨部第十八屆黨部主任委員、全國黨員代表及縣黨員代表選舉，明天在15鄉鎮市投票所舉行，有投票權黨員共5023人...

屠宰人員確診疫情嚴峻 台南市安南肉品市場決定休市3天

新冠疫情嚴峻，台南肉品市場安南場有屠宰線人員確診；肉品市場、肉類工會、屠宰業者及承銷商在安南市場協商後，考量市場相關人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。