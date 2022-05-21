雲林今確診首破千例 斗六市確診者攀升逾200人

雲林縣今天本土確診個案1076例，衛生局表示，男性547人、女性529人，年齡最小未滿1歲，最年長100歲，以斗六市204例為多，虎尾鎮159例次多，其餘鄉鎮為13至86例，其中有440人無症狀、636人分別有喉嚨痛、咳嗽、發燒等症狀；今年確診個案累計1萬901人，有6例中重症或死亡，其中3例死亡原因待中央判定是否與Covid-19有關。

衛生局分析，今年確診個案中，以20至29歲1733人為多，其次是30至39歲1666人，65歲以上長者1255人，另6至12歲兒童1067人，學齡前3至5歲430人，小於3歲304人，占比2至9成，目前6至11歲兒童莫德納疫苗有7826人完成接種，未獲通報不良反應。

衛生局長曾春美說，中央5月1日起啟動「確診個案自主回報疫調系統」，不過有不少接到簡訊通知的民眾反映「會不會是詐騙？」她說明，其發送簡訊的門號是0911514588，內容末端有網址，民眾點網址就可以自動連結到系統填寫資料。