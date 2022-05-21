餐飲業行銷補助最高10萬 台南市設單一窗口及輔導專線
疫情持續延燒，民眾減少外食意願，經濟部日前提出受嚴重特殊傳染性肺炎影響之餐飲業者行銷補助方案，餐飲業者只要提供優惠或行銷方案，每家最高可以申請10萬元的補助，受理申請期間爲5月16日至6月15日。
經發局副局長蕭富仁說，凡有實體店面且有稅籍登記之餐飲業者都可提出申請。有開立統一發票之業者：每家最高可申請10萬元補助。免開立統一發票小規模之業者：每家最高可申請2萬元之補助。經發局第一時間已成立單一服務窗口，民眾可撥打1999市民服務專線諮詢或撥打06-2982781專線洽詢，也可上台南經濟情報讚粉絲專頁查詢相關資訊。
經發局表示，本次補助一律採線上申請 ，系統將以統一編號來判斷，連鎖餐廳只要各分店有獨立統一編號也能夠單獨提出申請，餐飲業者需上系統填寫公司基本資料，並上傳撥款帳戶、行銷證明文件與照片等資料，等經濟部審核，後續會用電子郵件或簡訊通知審核結果，業者也可以上申請網站查詢結果。
市長黃偉哲表示，近日受確診人數增加影響，民眾到店用餐意願降低，造成餐飲業營收大幅下降，餐飲業者只要提出包含優惠折抵、行銷推廣等優惠促銷方案，後續提供相關證明文件申請核銷，經濟部將依業者所列資料提供行銷方案經費支出50%的補助，在與疫情共存前提下，協助餐飲店家面臨疫情衝擊時轉型，讓消費者享優惠，也幫助店家維持來客量及營收。
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