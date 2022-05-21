疫情高峰防長照社福機構染疫 嘉縣府發送快篩試劑
本土疫情由北往南蔓延，將進入高峰，有社福機構向嘉義縣議員林緗亭陳情，盼縣府支援機構，讓工作人員及住民有充足的快篩試劑。縣府將調度提供每家機構至少1人1劑快篩劑。
縣府社會局說，發放快篩試劑，爭取一旦院內發生快篩陽性個案時，可立即完成第一時間普篩分流，阻絕及降低傳染擴散，截至目前已提供老人養護及身障機構1000劑，後續將視機構需求調度必要的數量。
疫情升溫，預估未來一周可能進入高峰期，為預防機構長輩住民中重症發生，社會局為防止住宿式長照機構疫情可能造成的傷害，日前分別與身福及老福機構召開視訊會議，提醒機構最新防疫措施及規定，並要求機構確實演練發生確診個案的處置流程，同時與合約醫院確認視訊診療順暢無虞，以利長輩身體不適時，能在第一時間完成視訊診療，立即給藥。
縣長翁章梁昨晚防疫會議，聽取社會局長張翠瑤預防機構長輩中重症工作報告，指示要求機構防疫作為，每天環境清消、院民及工作人員健康監測，減少不必要人群接觸。
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