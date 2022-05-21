雲林柑橘類恐嚴重失收 陳吉仲勘損承諾啟動救助

雲林古坑柑橘類近日陸續傳出結果率不佳情形，立委劉建國今天邀集農委會主委陳吉仲到柳丁園勘災，農民陳情霪雨影響授粉，結果不良甚至有落果，預估能收成的量比往年少超過一半，不過由於6月柳丁才進入成熟期，陳吉仲表示拉長觀察期，導入科技空拍方式加速現勘作業，綜觀整體災況後就會公告救助，也鼓勵農民投保，2者不衝突，不用擔心會影響救助跟保險給付權益。

古坑林姓柳丁農說，他種近4分地的柳丁園，但現在多半結果率不佳，一棵果樹長的茂盛，但卻只有零星結果，預估收成率不到3成；他哀嘆，往年每分地盛況可收成9千斤至1萬斤，總產量達4萬斤，現在等於直接減半，能收有5成就很慶幸。

劉建國、陳吉仲與農改場等專家入園勘災，劉指出，近年氣候變遷影響水果生長，包括柑橘類、西施柚、文旦等都傳出開花期碰到3月霪雨，普遍結果率降低，希望把農民心聲直接反映給中央。

陳吉仲勘後表示，柳丁生產狀況確有影響，目前初判應逾2成，但若現在就公告救助，申報期只有10天，有些還在生長期的柳丁暫時看不出損況，可能影響部分農民權益，因此會拉長觀察期，待6月進入成熟期時，現勘小組會綜合整體災損。

陳吉仲說，今年補助金額也有調升，本月已公告每公頃為8萬元，比以往多5000元，此外全面實施農業保險，鼓勵農民幫水果保險，避免「看天呷飯」，他也允諾，屆時只要損失超過20％就會啟動天然災害現金救助，預計6月中旬公告，開放農民向土地所在地公所申報，其他柑橘類也會比照辦理。