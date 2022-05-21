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嘉市第二納骨堂年底完工 增7千塔位服務市民

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市立殯葬管理所將無主納骨堂修建成第二納骨堂（左）將增加７千個塔位服務市民。記者李宗祐／攝影
嘉義市立殯葬管理所將無主納骨堂修建成第二納骨堂（左）將增加７千個塔位服務市民。記者李宗祐／攝影

嘉義市立殯葬管理所公有納骨堂已飽和沒有空的塔位，為解燃眉之急，殯葬所花費近6千萬元將原本無主納骨堂進行整體整修成第二納骨堂，屆時可以增加約7千個塔位；殯葬所長盧春霖表示，整個工程預計今年12月完成，完工後將提供市民優質平價塔位。

嘉義市立殯葬管理所公有納骨堂約1萬多個塔位已客滿，市府早就有意規畫興建新的納骨堂因應未來所需，但遲遲無法進行，主要是嘉義市立殯葬所位於嘉義縣水上鄉，單就土地問題就不易解決。

殯葬所長盧春霖表示，原本有編列1千5百萬元做為新設納骨堂初步規畫，但興建新的納骨堂要經過環評、水土保持、建照等等相關問題不是一朝一夕能解決，新建案只好暫停，但是現有納骨堂已經飽和沒有塔位，於是才會規畫旁邊的無主納骨堂重新整修作為第二納骨堂使用，也能在最短時間內服務市民。至於原本的無主骨骸將暫厝安奉於殯葬園區內。

盧春霖說，整修工程花費近6千萬元，已於今年2月11日開工，工期300日曆天，預計12月完工，屆時可以增加7千個納骨塔位，依據目前的使用狀況推估應該可以使用8、9年，新的納骨堂還是要興建，爭取到的時間殯葬所會繼續尋找適當地點興建第三納骨堂。

他表示，市立納骨堂以嘉義市民為優先並享有優惠，塔位因位置不同價錢也不一，每個塔位大約從1萬多元到1萬7千多元不等，至於外縣市民眾則要多加20%。

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