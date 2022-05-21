影／清醒送醫變「缺氧臉發黑」不治 家屬控消防隊過失
台南市仁德區成功陳姓婦人氣喘送醫，昨天不治，婦人女兒是護理師，下午由市議員吳禹寰、里長鄭晴而陪同，指控119救護途中車上未能供應氧氣，「媽媽到院時缺氧臉部發黑」，說明過程到最後難忍悲痛、聲淚俱下「希望我媽媽是最後一個受害者」。消防局表示，稍後將對家屬的指控回應說明。
陳姓婦人的家屬表示，打119報案時有告訴消防局請勿指揮中心，母親是「氣且」患者，救護車上必須配合使用氧氣袋，沒想到一上車後即使開了氧氣卻送不出去，母親剛上車時還清醒、血氧濃度97以上，幾分鐘後就掉60多、10幾分鐘後到醫院時已昏迷；控告救護車上的台南市消防局「過失致死」。
吳禹寰表示，為什麼救護車上的氧氣供應系統沒有辦法正常使用，到底是哪一個環節出問題，他會要求消防局全面檢查相關設備，要給家屬一個交代。
里長鄭晴而表示，這樣不幸事件，根本應該是由制度面上面來改善；根據他長久觀察，消防隊人員長久一直人員不足，應該補足，不然不幸會一再重演，尤其在疫情期間更會是疲於奔命。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言