快訊

國中會考數學缺考3051人 連江1考生快篩陽匡列後將送補考

快篩陽視同確診再增2族群 下周一起放寬原鄉離島居民適用

中重症增223例！2兒童重症 5歲童腿痛暈倒、9月嬰插管

影／清醒送醫變「缺氧臉發黑」不治 家屬控消防隊過失

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
清醒送醫變「缺氧臉發黑」不治 ，家屬控救護車氧氣設備故障。記者周宗禎／攝影
清醒送醫變「缺氧臉發黑」不治 ，家屬控救護車氧氣設備故障。記者周宗禎／攝影

台南市仁德區成功陳姓婦人氣喘送醫，昨天不治，婦人女兒是護理師，下午由市議員吳禹寰、里長鄭晴而陪同，指控119救護途中車上未能供應氧氣，「媽媽到院時缺氧臉部發黑」，說明過程到最後難忍悲痛、聲淚俱下「希望我媽媽是最後一個受害者」。消防局表示，稍後將對家屬的指控回應說明。

陳姓婦人的家屬表示，打119報案時有告訴消防局請勿指揮中心，母親是「氣且」患者，救護車上必須配合使用氧氣袋，沒想到一上車後即使開了氧氣卻送不出去，母親剛上車時還清醒、血氧濃度97以上，幾分鐘後就掉60多、10幾分鐘後到醫院時已昏迷；控告救護車上的台南市消防局「過失致死」。

吳禹寰表示，為什麼救護車上的氧氣供應系統沒有辦法正常使用，到底是哪一個環節出問題，他會要求消防局全面檢查相關設備，要給家屬一個交代。

里長鄭晴而表示，這樣不幸事件，根本應該是由制度面上面來改善；根據他長久觀察，消防隊人員長久一直人員不足，應該補足，不然不幸會一再重演，尤其在疫情期間更會是疲於奔命。

清醒送醫變「缺氧臉發黑」不治 ，家屬控救護車氧氣設備故障。記者周宗禎／攝影
清醒送醫變「缺氧臉發黑」不治 ，家屬控救護車氧氣設備故障。記者周宗禎／攝影
清醒送醫變「缺氧臉發黑」不治 ，家屬控救護車氧氣設備故障。記者周宗禎／攝影
清醒送醫變「缺氧臉發黑」不治 ，家屬控救護車氧氣設備故障。記者周宗禎／攝影

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

婦氣喘送醫時「缺氧臉發黑」 家屬民代要求改善救護

指揮中心放寬專責病房護病比 柯文哲：戰略戰術矛盾

影／台東關山9歲童、7月大女嬰都確診高燒送醫急診

地表最強遛魚神器！「活魚BAG」手提箱問世潮爆 單手就能扛爽曬寶貝魚

相關新聞

熟女護理師擇偶條件要資產8千萬 退休名醫想交往

嘉義縣知名媒人婆兼主持人黃淑晴，日前接獲50歲未婚護理師傳訊息，請她協助介紹對象，自稱，貌美身材好，擇偶條件「現金、有價...

影／清醒送醫變「缺氧臉發黑」不治 家屬控消防隊過失

台南市仁德區成功陳姓婦人氣喘送醫，昨天不治，婦人女兒是護理師，下午由市議員吳禹寰、里長鄭晴而陪同，指控119救護途中車上...

婦氣喘送醫時「缺氧臉發黑」 家屬民代要求改善救護

台南市仁德區成功陳姓婦人因呼吸急促氣喘送醫昨天不治，家屬質疑救護途中車上未能供應氧氣給患者，「到院時缺氧臉部發黑」；消防...

嘉義義竹埤前社區生態埤塘綠美化有成 脫穎獲獎

由高雄市建築經營協會主辦的2022建築園冶獎，嘉縣環保局推薦義竹鄉埤前社區，以生態埤塘及閒置空間綠美化工程代表參賽，在各...

綠營嘉義縣黨部主委明選舉 選情平和陳川崎1人登記同額

民進黨嘉義縣黨部第十八屆黨部主任委員、全國黨員代表及縣黨員代表選舉，明天在15鄉鎮市投票所舉行，有投票權黨員共5023人...

屠宰人員確診疫情嚴峻 台南市安南肉品市場決定休市3天

新冠疫情嚴峻，台南肉品市場安南場有屠宰線人員確診；肉品市場、肉類工會、屠宰業者及承銷商在安南市場協商後，考量市場相關人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。