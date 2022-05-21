婦氣喘送醫時「缺氧臉發黑」 家屬民代要求改善救護

台南市仁德區成功陳姓婦人因呼吸急促氣喘送醫昨天不治，家屬質疑救護途中車上未能供應氧氣給患者，「到院時缺氧臉部發黑」；消防局則表示，婦人送醫處理過程、一切按照程序處理，並沒有任何不當。

里長鄭晴而表示，這樣不幸事件，根本應該是由制度面上面來改善；根據他長久觀察，消防隊人員長久一直人員不足，應該補足，不然不幸會一再重演，尤其在疫情期間更會是疲於奔命。

鄭晴而表示，應該讓消防人員「專注於本務」：救災、救火、消防安檢等業務，「將救護工作交給專業的醫院負責」，這樣才能夠更確保病患健康。且救護車遇重症患者應該配置專業護理人員，在車上做初步處理。下午市議員吳禹寰和當事人女兒，將在活動中心說明相關訴求。