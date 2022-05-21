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台南柳營公所辦情人果節 黃偉哲：大家來吃芒果青

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南柳營公所辦情人果節，黃偉哲：大家來柳營吃芒果青。記者周宗禎／翻攝
台南柳營公所辦情人果節，黃偉哲：大家來柳營吃芒果青。記者周宗禎／翻攝

台南柳營盛產土芒果，區公所今天在太康農業專區舉辦「芒著戀愛情人果節」，市長黃偉哲到場推廣太康綠色隧道、有機農場與在地小農市集，期望結合農業與觀光，促進經濟發展，他也與鄉親採土芒果「體驗兒時樂趣」。

黃偉哲說，非常高興來到這個美麗的綠色隧道，1200棵芒果樹「真的是前人種樹後人乘涼，前人種芒果樹後人採芒果，那我們可以看到這個芒果青也就是俗稱的情人果，這個時候就可以趕快來摘取」。

黃偉哲表示，騎腳踏車徜徉太康綠色隧道一片綠意盎然，是非常健康的休閒活動，鼓勵大家做好防疫措施後，多多走出戶外，除了太康綠色隧道，周邊還有德元埤荷蘭村、尖山埤江南渡假村、南元休閒農場、八翁酪農專業區、劉啟祥美術紀念館、吳晉淮音樂紀念館等豐富景點，歡迎大家來柳營旅遊。

柳營區長陳玉惠指出，「芒著戀愛情人果節」今年除了農村市集，還有「情人果DIY趴」，不僅可體驗採土芒果的童年回憶，還可品嘗到情人果酸酸甜甜的好滋味，豐富的市集小販、闖關活動也歡迎大家參觀選購、體驗遊玩。

陳玉惠表示，每年2到6月土芒果開花結果時節，纍纍的土芒果掛滿枝頭，「蒼翠碧綠樹蔭蔽天」，用長竹竿綁網子，開心撈摘樹上土芒果，喚起美好的童年回憶。感謝柳營在地子弟董事長蘇俊忠慷慨解囊捐贈10萬元幫助弱勢。

活動也結合太康專區推出的「親子食農DIY」，與生展生物科技的「太康傳真情‧一起做公益」活動，義賣盈餘30％將捐贈北台南家扶中心。

台南柳營公所辦情人果節，黃偉哲：大家來柳營吃芒果青。記者周宗禎／翻攝
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芒果 綠色隧道 黃偉哲

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