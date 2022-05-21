嘉義義竹埤前社區生態埤塘綠美化有成 脫穎獲獎

由高雄市建築經營協會主辦的2022建築園冶獎，嘉縣環保局推薦義竹鄉埤前社區，以生態埤塘及閒置空間綠美化工程代表參賽，在各縣市參賽單位激烈競爭下，由9名專業評審委員現場實地審查後，埤前社區脫穎而出，榮獲公共建築景觀類建築園冶獎殊榮，顯現社區長期自發性維護環境品質 獲得委員肯定。

埤前社區內舊有埤塘長年閒置荒廢，水質優養化嚴重，無法有效達成滯洪與蓄水功能，導致周邊住家衍生淹水與環境衛生問題，透過農委會「埤塘改善工程補助計畫」，及環保局「社區環境調查改造計畫」資源挹注下，融入當地農村景色風貌為理念營造。

社區居民植栽綠美化，整修埤塘，發揮防洪、灌溉、生態保護效益、防災及環境教育為主軸，將社區打造成適宜老人安居養老、青農返鄉打拚的優質生活環境，讓舊有農村再現風華，居民自動自發維護環境整潔，翻轉成為各機關團體觀摩的模範社區。

環保局長張根穆說，建築園冶獎，從「園冶」之名，代表從建築中擷取創新奧妙精神，發掘具有特色的建築作品，喚起業界重視建築景觀設計，並在參與活動的過程中達到觀摩、承傳及教學相長的效果。

高雄市建築經營協會辦理公共建築景觀類、校園建築景觀類、社區文化景觀營造類評比，由專業評審進行各項嚴謹的評比，遴選出具景觀、美學、休憩、教育、歷史、文化與環境建築內涵作品，透過建築園冶獎結合民間企業、社區、學校與政合作及資源挹注，將生活周遭環境營造融入在地環境特色，打造環境新美學。