快訊

會考社會／考生喊偏難 圖表、題目敘述長「背多分」考題少

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義義竹埤前社區生態埤塘綠美化有成 脫穎獲獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
高雄市建築經營協會主辦的2022建築園冶獎，嘉縣環保局推薦義竹鄉埤前社區，以生態埤塘及閒置空間綠美化工程代表參賽，榮獲公共建築景觀類建築園冶獎。圖／嘉縣府提供
高雄市建築經營協會主辦的2022建築園冶獎，嘉縣環保局推薦義竹鄉埤前社區，以生態埤塘及閒置空間綠美化工程代表參賽，榮獲公共建築景觀類建築園冶獎。圖／嘉縣府提供

由高雄市建築經營協會主辦的2022建築園冶獎，嘉縣環保局推薦義竹鄉埤前社區，以生態埤塘及閒置空間綠美化工程代表參賽，在各縣市參賽單位激烈競爭下，由9名專業評審委員現場實地審查後，埤前社區脫穎而出，榮獲公共建築景觀類建築園冶獎殊榮，顯現社區長期自發性維護環境品質　獲得委員肯定。

埤前社區內舊有埤塘長年閒置荒廢，水質優養化嚴重，無法有效達成滯洪與蓄水功能，導致周邊住家衍生淹水與環境衛生問題，透過農委會「埤塘改善工程補助計畫」，及環保局「社區環境調查改造計畫」資源挹注下，融入當地農村景色風貌為理念營造。

社區居民植栽綠美化，整修埤塘，發揮防洪、灌溉、生態保護效益、防災及環境教育為主軸，將社區打造成適宜老人安居養老、青農返鄉打拚的優質生活環境，讓舊有農村再現風華，居民自動自發維護環境整潔，翻轉成為各機關團體觀摩的模範社區。

環保局長張根穆說，建築園冶獎，從「園冶」之名，代表從建築中擷取創新奧妙精神，發掘具有特色的建築作品，喚起業界重視建築景觀設計，並在參與活動的過程中達到觀摩、承傳及教學相長的效果。

高雄市建築經營協會辦理公共建築景觀類、校園建築景觀類、社區文化景觀營造類評比，由專業評審進行各項嚴謹的評比，遴選出具景觀、美學、休憩、教育、歷史、文化與環境建築內涵作品，透過建築園冶獎結合民間企業、社區、學校與政合作及資源挹注，將生活周遭環境營造融入在地環境特色，打造環境新美學。

張根穆感謝鄉埤前社區長期對環境付出貢獻，希望藉埤前社區作為模範表率，讓嘉縣各社區共同加入維護優質生活環境的行列。

高雄市建築經營協會主辦的2022建築園冶獎，嘉縣環保局推薦義竹鄉埤前社區，以生態埤塘及閒置空間綠美化工程代表參賽，榮獲公共建築景觀類建築園冶獎。圖／嘉縣府提供
高雄市建築經營協會主辦的2022建築園冶獎，嘉縣環保局推薦義竹鄉埤前社區，以生態埤塘及閒置空間綠美化工程代表參賽，榮獲公共建築景觀類建築園冶獎。圖／嘉縣府提供
高雄市建築經營協會主辦的2022建築園冶獎，嘉縣環保局推薦義竹鄉埤前社區，以生態埤塘及閒置空間綠美化工程代表參賽，榮獲公共建築景觀類建築園冶獎。圖／嘉縣府提供
高雄市建築經營協會主辦的2022建築園冶獎，嘉縣環保局推薦義竹鄉埤前社區，以生態埤塘及閒置空間綠美化工程代表參賽，榮獲公共建築景觀類建築園冶獎。圖／嘉縣府提供
高雄市建築經營協會主辦的2022建築園冶獎，嘉縣環保局推薦義竹鄉埤前社區，以生態埤塘及閒置空間綠美化工程代表參賽，榮獲公共建築景觀類建築園冶獎。圖／嘉縣府提供
高雄市建築經營協會主辦的2022建築園冶獎，嘉縣環保局推薦義竹鄉埤前社區，以生態埤塘及閒置空間綠美化工程代表參賽，榮獲公共建築景觀類建築園冶獎。圖／嘉縣府提供

建築 綠美化 高雄市

延伸閱讀

野柳國小食魚紅綠燈 攜手店家從餐桌開始

嚴防疫情洪峰 立委莊競程購58部噴霧機助台中區里清消防疫

假冒台塑員工連續詐騙店家 男子嘉義犯案遭逮

疫情嚴峻 北市社區照顧關懷據點等暫停服務至6月10日

相關新聞

熟女護理師擇偶條件要資產8千萬 退休名醫想交往

嘉義縣知名媒人婆兼主持人黃淑晴，日前接獲50歲未婚護理師傳訊息，請她協助介紹對象，自稱，貌美身材好，擇偶條件「現金、有價...

嘉義義竹埤前社區生態埤塘綠美化有成 脫穎獲獎

由高雄市建築經營協會主辦的2022建築園冶獎，嘉縣環保局推薦義竹鄉埤前社區，以生態埤塘及閒置空間綠美化工程代表參賽，在各...

綠營嘉義縣黨部主委明選舉 選情平和陳川崎1人登記同額

民進黨嘉義縣黨部第十八屆黨部主任委員、全國黨員代表及縣黨員代表選舉，明天在15鄉鎮市投票所舉行，有投票權黨員共5023人...

屠宰人員確診疫情嚴峻 台南市安南肉品市場決定休市3天

新冠疫情嚴峻，台南肉品市場安南場有屠宰線人員確診；肉品市場、肉類工會、屠宰業者及承銷商在安南市場協商後，考量市場相關人員...

台南竹溪整治水質改善 市民：仍有異味

台南市竹溪貫穿東、南區，長期納入民生汙水成臭水溝，市府投入10餘億元整治，第1期環境整治工程完工後，生態棲地獲改善，吸引...

38年造福偏鄉 美牧師夫婦殊勳歸化

美籍牧師何馬可、何路得夫婦來台38年多，定居嘉義縣大林鎮，創立台灣豐收119關懷協會，號召夥伴沿省道台1線及台19線開拓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。