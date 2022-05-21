綠營嘉義縣黨部主委明選舉 選情平和陳川崎1人登記同額

民進黨嘉義縣黨部第十八屆黨部主任委員、全國黨員代表及縣黨員代表選舉，明天在15鄉鎮市投票所舉行，有投票權黨員共5023人，選情平和，只有年底卸任的六腳鄉長陳川崎登記主委，同額選舉，篤定當選，31日舉行主委交接儀式，接續五合一選舉徵召提名作業及輔選。

縣黨部說，主任委員登記同額，全國黨員代表應選6人共7人登記；縣黨員代表應選60席，60人登記同額，明天上午8點到下午4點，在15個鄉鎮市投票所投票，攜帶身分證、印章。

陳川崎學經歷完整，受歷任縣長重用，輔仁大學畢業，過去曾擔任立委陳明文助理、縣府機要秘書、朴子市公所主任秘書、鹿草鄉農會企劃專員、議會秘書，2屆高票當選六腳鄉長，年底卸任。

陳川崎原以年近70歲，年紀大為由，推辭參選主委，經陳明文、縣長翁章梁鼓勵勸說，又因下屆主委依慣例由海區黨公職人員出任，兼顧山海平衡，為此，陳川崎答應扛重任，他說，參選為承擔重任，延續綠色執政，團結黨員，打贏年底五合一基層選舉。