熟女護理師擇偶條件要資產8千萬 退休名醫想交往

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣知名媒人婆兼主持人黃淑晴，日前接獲50歲未婚護理師傳訊息，請她協助介紹對象，自稱，貌美身材好，擇偶條件「現金、有價證券和不動產要8千萬元以上」。圖／取自黃淑晴臉書
嘉義縣知名媒人婆兼主持人黃淑晴，日前接獲50歲未婚護理師傳訊息，請她協助介紹對象，自稱，貌美身材好，擇偶條件「現金、有價證券和不動產要8千萬元以上」。圖／取自黃淑晴臉書

嘉義縣知名媒人婆兼主持人黃淑晴，日前接獲50歲未婚護理師傳訊息，請她協助介紹對象，自稱，貌美身材好，擇偶條件「現金、有價證券和不動產要8千萬元以上」。黃淑晴將條件貼臉書徵求配對，獲熱烈迴響，她透露有名美國返台喪偶的退休醫師，符合條件，她牽線讓兩人交往中。

黃淑晴日前接獲1名女子傳訊息，請求媒合對象，對方自稱是50歲護理師，未婚，生活單純，本人貌美、可愛有氣質，身材很好，身高164公分、體重55公斤，對象不限離婚喪偶，要有錢人，開公司，或者嫁國外、或有錢人退休皆可。

女子強調，自己可照顧對方身體健康、一輩子貼身特別護理師（行情一個月30萬），陪同國內外洽商、旅遊，至於現金、有價證券加不動產要8千萬以上，是以備2人到終老，衣食無虞。

黃將女護理師徵婚貼臉書，有網友指徵婚女子是在「挖金礦」，黃淑晴電話接到爆，她下午貼臉書說，「我很訝異的是，竟然真的找到這麼優秀的男人，而且是2位符合條件的，現在就靜候他們之間（低調）的自由發展了。」

黃淑晴說，有名美國返台喪偶的退休醫師，條件符合，要找醫護背景對象陪伴，她與對方連絡，對方為取信還給她看不動產證明，她訪查醫界探詢，牽線讓雙方交往看看，說不定促成姻緣。

她表示，這幾天打電話的民眾，大多是父母親，急著為適婚子女找對象，她忙著整理近200名熟男熟女資料，今天適逢520（我愛您），祝福有情人終成眷屬，近期內將適合男女朋友配對，請耐心等待。

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