嘉大鳳梨群遊特展 鳯梨食農教育免費學

鳳梨為台灣三大青果之一，每年在3月至7月，從南部產地一路往北進入盛產，嘉義大學園藝學系果樹研究室偕同該校農產加值打樣中心及台南市東山產業生產合作社，今、明二天舉辦「鳳起群遊」鳳梨特展活動，上午7時至下午5時在嘉大蘭潭校區北側門，歡迎大家一同來探知鳳梨的奧秘、食農知識。

「鳳起群遊」由嘉大園藝學系果樹研究室師生共同策劃，團隊自2017年成立「菓子擔」，延續去年在台南東山舉辦83種柑橘饗宴活動，今年再次展開水果實體展示秀，團隊突破自身框架，把鳳梨田搬到校園內，結集15種鳳梨，規劃鳳食旺遊、加工實驗室、旺來風火輪及各式鳳梨加工製品組成的小市集。

嘉大園藝學系副教授張栢滄表示，活動以鳳梨為主軸，將鳳梨從生產、加工到銷售過程集結於展場中，以深入淺出的圖文互動解說方式，讓參與者透過五感了解鳳梨的不同面向，以及鳳梨背後產銷供應鏈間的合作關係，了解到瘋買鳳梨潮-「吃鳳梨救農民」背後那些不為人知的故事。