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嘉縣全台最大空心菜產地因梅雨受損 政府協助農民紓困

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣新港鄉是全國最大的空心菜供應地，受梅雨影響，農民發現空心菜葉面出現焦黃、腐爛，下午縣長翁章梁、立委陳明文，會同新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、農業處及農委會台南區農業改良場會勘查。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉是全國最大的空心菜供應地，受梅雨影響，農民發現空心菜葉面出現焦黃、腐爛，下午縣長翁章梁、立委陳明文，會同新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、農業處及農委會台南區農業改良場會勘查。圖／嘉縣府提供

嘉義縣新港鄉種植16.33公頃的空心菜，是全國最大的空心菜供應地，這段時間受梅雨影響，農民發現空心菜葉面出現焦黃、腐爛，欲哭無淚，下午縣長翁章梁、立委陳明文，會同新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、農業處及農委會台南區農業改良場會勘查，協助農民紓困。

新港空心菜疑因日前梅雨鋒面降雨，造成葉面大面積長出斑斕，且有腐爛情形，陳明文、議員林秀琴安排縣府及台南區農業改良場會勘，協助農民。

陳明文說，昨天接到新港合作農場長李勇融來電，告知新港空心菜因連續下雨造成葉面腐爛，希望請相關單位會勘；縣長、鄉長也非常關心，會勘排除病蟲害，至於是不是天然災害或酸雨造成的災害，專家及相關單位將進一步確認，後續將由鄉公所立即循程序報到縣府，並報請農糧署，讓疑似因雨農作受損的農民，能儘速獲得救助。

翁章梁說，新港是全國最大的空心菜供應地，這段時間常下雨，農民發現空心菜葉面焦黃；空心菜食用部位莖葉，葉面腐爛賣相差，價格會差很多，農民比較附近種植在溫室的空心菜，並沒有此現象，認為可能是降雨的關係；若經確認為氣候因素，便符合天然災害救助標準，將啟動救助補助農民災損。

嘉義縣新港鄉是全國最大的空心菜供應地，受梅雨影響，農民發現空心菜葉面出現焦黃、腐爛，下午縣長翁章梁、立委陳明文，會同新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、農業處及農委會台南區農業改良場會勘查。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉是全國最大的空心菜供應地，受梅雨影響，農民發現空心菜葉面出現焦黃、腐爛，下午縣長翁章梁、立委陳明文，會同新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、農業處及農委會台南區農業改良場會勘查。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉是全國最大的空心菜供應地，受梅雨影響，農民發現空心菜葉面出現焦黃、腐爛，下午縣長翁章梁、立委陳明文，會同新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、農業處及農委會台南區農業改良場會勘查。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉是全國最大的空心菜供應地，受梅雨影響，農民發現空心菜葉面出現焦黃、腐爛，下午縣長翁章梁、立委陳明文，會同新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、農業處及農委會台南區農業改良場會勘查。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉是全國最大的空心菜供應地，受梅雨影響，農民發現空心菜葉面出現焦黃、腐爛，下午縣長翁章梁、立委陳明文，會同新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、農業處及農委會台南區農業改良場會勘查。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新港鄉是全國最大的空心菜供應地，受梅雨影響，農民發現空心菜葉面出現焦黃、腐爛，下午縣長翁章梁、立委陳明文，會同新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、農業處及農委會台南區農業改良場會勘查。圖／嘉縣府提供

農民 陳明文 翁章梁

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