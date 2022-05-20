民代批嘉義大林鎮長資遣臨時人員重聘親戚 鎮長喊冤

嘉義縣大林鎮民代表張伊芊，接獲多名遭資遣的鎮公所臨時人員陳情，指稱鎮長簡志偉一手資遣臨時人員，一手重聘親戚任用，有人佔清潔隊臨時人員缺，卻不在清潔隊辦業務，打擊清潔隊士氣，讓人觀感不佳。

張伊芊定期會質詢說，鎮長上任3年多，共資遣多達11名臨時人員，被資遣理由一是勞工對擔任工作「不能勝任」、二是業務性質改變，有「減少勞工」必要，又無適當工作可以安置。

張伊芊表示，鎮長以清潔隊人力不足為由，向縣府要求增加清潔隊員額過程中，涉犯偽造公文書罪，卻資遣清潔隊臨時人員，被資遣的11人當中，有5人在清潔隊工作。

某被資遣者說，在公所工作10餘年，歷經3任鎮長，認真職守，無緣無故被資遣，心情盪到谷底，清潔隊不缺人卻補親戚進來，叫他們情何以堪。另名被資遣者氣憤說，工作10餘年，考績都是甲等，並沒有犯錯，被資遣很不服氣。