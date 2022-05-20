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民代批嘉義大林鎮長資遣臨時人員重聘親戚 鎮長喊冤

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮民代表張伊芊，接獲多名遭資遣的鎮公所臨時人員陳情，指稱鎮長簡志偉一手資遣臨時人員，一手重聘親戚任用，在定期會質詢。記者魯永明／翻攝
嘉義縣大林鎮民代表張伊芊，接獲多名遭資遣的鎮公所臨時人員陳情，指稱鎮長簡志偉一手資遣臨時人員，一手重聘親戚任用，在定期會質詢。記者魯永明／翻攝

嘉義縣大林鎮民代表張伊芊，接獲多名遭資遣的鎮公所臨時人員陳情，指稱鎮長簡志偉一手資遣臨時人員，一手重聘親戚任用，有人佔清潔隊臨時人員缺，卻不在清潔隊辦業務，打擊清潔隊士氣，讓人觀感不佳。

張伊芊定期會質詢說，鎮長上任3年多，共資遣多達11名臨時人員，被資遣理由一是勞工對擔任工作「不能勝任」、二是業務性質改變，有「減少勞工」必要，又無適當工作可以安置。

張伊芊表示，鎮長以清潔隊人力不足為由，向縣府要求增加清潔隊員額過程中，涉犯偽造公文書罪，卻資遣清潔隊臨時人員，被資遣的11人當中，有5人在清潔隊工作。

某被資遣者說，在公所工作10餘年，歷經3任鎮長，認真職守，無緣無故被資遣，心情盪到谷底，清潔隊不缺人卻補親戚進來，叫他們情何以堪。另名被資遣者氣憤說，工作10餘年，考績都是甲等，並沒有犯錯，被資遣很不服氣。

簡志偉說，公所任用、資遣臨時人員，都要依照人事法規，不是他說了算，臨時人員任用是「一個蘿蔔、一個坑」。針對張伊芊指稱有人佔清潔隊臨時人員缺，人卻不在清潔隊辦業務，簡志偉表示，公所調查並無此事，希望代表能夠具體指明，不要用潑糞的手法影射，嚴重打擊清潔隊士氣，他涉案的官司還在上訴，與此無關。

大林鎮長簡志偉答詢。記者魯永明／翻攝
大林鎮長簡志偉答詢。記者魯永明／翻攝

資遣 嘉義

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