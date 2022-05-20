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疫情下見證真愛 嘉市92對新人520登記「愛在我嘉」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「520」「我愛你」一向是新人登記結婚最夯的日子，嘉義市今年有92對新人選在今天登記結婚。圖／嘉義市政府提供
「520」「我愛你」一向是新人登記結婚最夯的日子，嘉義市今年有92對新人選在今天登記結婚。圖／嘉義市政府提供

「520」諧音「我愛你」一向是新人登記結婚最夯的日子，嘉義市政府為了讓新婚佳偶留下美好紀念，特別請嘉義市城隍廟及九華山地藏庵贊助「金鏟子」及「雙囍對杯」，贈送給今天結婚登記的新人，象徵祝福新人好孕(運)連連、增「鏟」報國。共有92對新人登記，是近3年來登記對數最多的1年。

為迎接520此特殊日子，讓新人們留下美好回憶，嘉義市東、西區戶政事務所將辦公室佈置得喜氣洋洋，讓新人彷佛置身結婚禮堂，使結婚登記日增添感動與溫馨。現今雖正值疫情升溫，共計有92對新人（東區34對，西區58對）在嘉義市戶政事務所完成結婚登記，見證疫情下的真愛。

市長黃敏惠為向新人表達祝福並鼓勵樂婚、願生，特別準備了「祝福賀卡」送給今日完成結婚登記的新人及地藏庵及城隍廟贊助之「雙雙對對」雙囍對杯與象徵好孕到的「金鏟子」致贈給設籍本市的新人，並特別準備甜蜜心型巧克力相贈，期望新的一代都能共同經營美滿的婚姻生活，攜手創造快樂幸福的未來，祝福每對佳偶永浴愛河、幸福成家早生貴子！

民政處表示，現在結婚係採登記制，不論是辦結婚儀式或是法院公證結婚，都要到戶政事務所辦理登記才生效。提醒新人到戶政事務所辦理結婚登記時需準備下列證明文件正本：（一）雙方當事人的國民身分證、戶口名簿、2年內所攝正面半身彩色相片各1張、換發國民身分證工本費每張50元。（二）結婚書約（需有2位年滿20歲以上證人簽名或蓋章）。

「520」「我愛你」一向是新人登記結婚最夯的日子，嘉義市今年有92對新人選在今天登記結婚。圖／嘉義市政府提供
「520」「我愛你」一向是新人登記結婚最夯的日子，嘉義市今年有92對新人選在今天登記結婚。圖／嘉義市政府提供

結婚 新人 嘉義

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