快訊

泰國羽賽／對戰大馬組合2連敗 麟洋配無緣4強

羅一鈞自曝糖尿病史勸世 別為吃「無敵星星」故意染疫

許明財殯儀館旁拿退黨書 藍營還原經過「被陰了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

哈蜜瓜雨後轉晴枯死嚴重 雲林農民叫苦不解是啥原因

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
用塑膠布護瓜但仍不敵一場雨後轉晴，雲林哈蜜瓜瞬間枯死嚴重，眼看瓜果將可採收卻受損，深感無奈。記者蔡維斌／攝影
用塑膠布護瓜但仍不敵一場雨後轉晴，雲林哈蜜瓜瞬間枯死嚴重，眼看瓜果將可採收卻受損，深感無奈。記者蔡維斌／攝影

雲林縣元長鄉等地區種植的哈蜜瓜，經連日雨勢，昨天放晴後大量成熟將可採收的瓜果枯死嚴重達八成以上，農民叫苦也不清楚是何原因，鄉公所表示，這幾天忽雨忽晴，瓜果最易受損，希望有受損的農民趕緊通報，公所會以最快速度協助申報災害。

元長鄉農民吳明山指出，他所栽種約六分地的哈蜜瓜都已瓜果成熟，顆顆豐肥，不料前幾天連續下雨，這兩天又出大太陽，他所種的哈蜜瓜雖都有用塑膠布覆蓋，像是小溫室般保護，下雨時也沒泡水，如何在出太陽後就枯死，令人不解。

吳明山指出，眼看瓜果等放晴後即將可採收，沒想到一放晴竟快速枯死，三個多月心血攏去了了，一分地五、六萬元成本損失嚴重，即便搶收，瓜果水損恐也賣不了好價錢，實感無奈。

元長鄉長李明明指出，最近天氣變化大，雨後轉晴，又值瓜果類成熟期，果實吸水後再遇烈日必會受損，西瓜也同樣情形，希望受損農民趕緊通報公所農業課，會用最快速度派員現堪，並協助申報災害，以保障農民權益。

用塑膠布護瓜但仍不敵一場雨後轉晴，雲林哈蜜瓜瞬間枯死嚴重，眼看瓜果將可採收卻受損，深感無奈。記者蔡維斌／攝影
用塑膠布護瓜但仍不敵一場雨後轉晴，雲林哈蜜瓜瞬間枯死嚴重，眼看瓜果將可採收卻受損，深感無奈。記者蔡維斌／攝影

農民 雲林

延伸閱讀

雲林再傳褒忠鄉、元長鄉西瓜災損 農改場到場勘災

台中住戶確診遭管委會封大門 她痛批：要裡面人活活餓死？

蜂王引蜂群築巢 溫室哈密瓜藤形成生態奇觀

總統誇讚嘉義極光哈蜜瓜開賣 瓜農：良率看老天臉色

相關新聞

520結婚登記大爆發 台南戶政人員：「2022520」藏愛情密碼

520因諧音「我愛你」向來是很多人喜歡選的登記結婚日期，台南市今天登記結婚對數為558對，另外同性結婚登記對數為8對(女...

民代批嘉義大林鎮長資遣臨時人員重聘親戚 鎮長喊冤

嘉義縣大林鎮民代表張伊芊，接獲多名遭資遣的鎮公所臨時人員陳情，指稱鎮長簡志偉一手資遣臨時人員，一手重聘親戚任用，有人佔清...

哈蜜瓜雨後轉晴枯死嚴重 雲林農民叫苦不解是啥原因

雲林縣元長鄉等地區種植的哈蜜瓜，經連日雨勢，昨天放晴後大量成熟將可採收的瓜果枯死嚴重達八成以上，農民叫苦也不清楚是何原因...

不到半月善款驟減5成 社福團體憂心將遭疫情海嘯吞噬

疫情爆發如海嘯般來襲，民眾忐忑不安，而且據中央流行疫情指揮中心推估，尚未到達最高峰。但此刻社福團體卻已被疫情吞噬，成了直...

大林畜牧場遭爆排廢水汙染農田 嘉縣副縣長帶隊稽查

嘉義縣大林鎮大林畜牧場飼養數萬隻雞，元月被里民踢爆偷排廢水，汙染灌溉埤塘，影響下游100多公頃農田，縣府查獲業者違法搭排...

台南北門區光電廠用焚化爐底渣遭檢舉 市府將聯合稽查

台南市北門區一家太陽光電場利用魚塭興建，向澎湖環保局申請使用焚化爐底渣加上混凝土而成的「低密度再生透水混凝土」回填地基，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。