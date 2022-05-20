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哈蜜瓜雨後轉晴枯死嚴重 雲林農民叫苦不解是啥原因
雲林縣元長鄉等地區種植的哈蜜瓜，經連日雨勢，昨天放晴後大量成熟將可採收的瓜果枯死嚴重達八成以上，農民叫苦也不清楚是何原因，鄉公所表示，這幾天忽雨忽晴，瓜果最易受損，希望有受損的農民趕緊通報，公所會以最快速度協助申報災害。
元長鄉農民吳明山指出，他所栽種約六分地的哈蜜瓜都已瓜果成熟，顆顆豐肥，不料前幾天連續下雨，這兩天又出大太陽，他所種的哈蜜瓜雖都有用塑膠布覆蓋，像是小溫室般保護，下雨時也沒泡水，如何在出太陽後就枯死，令人不解。
吳明山指出，眼看瓜果等放晴後即將可採收，沒想到一放晴竟快速枯死，三個多月心血攏去了了，一分地五、六萬元成本損失嚴重，即便搶收，瓜果水損恐也賣不了好價錢，實感無奈。
元長鄉長李明明指出，最近天氣變化大，雨後轉晴，又值瓜果類成熟期，果實吸水後再遇烈日必會受損，西瓜也同樣情形，希望受損農民趕緊通報公所農業課，會用最快速度派員現堪，並協助申報災害，以保障農民權益。
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