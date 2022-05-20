不到半月善款驟減5成 社福團體憂心將遭疫情海嘯吞噬

疫情爆發如海嘯般來襲，民眾忐忑不安，而且據中央流行疫情指揮中心推估，尚未到達最高峰。但此刻社福團體卻已被疫情吞噬，成了直接受災戶。創世基金會嘉義院長蕭伃雯表示，基金會在短短半個月內，現金、劃撥小額捐款收入驟降近5成，企業、社團等大筆捐款更下滑6成，吞噬了創世服務根基，憂心疫情再拉長，植物人服務恐無以為繼。

院長蕭伃雯表示，36年前，創世基金會從全台7百位善士支持開始，創立全台第一所清寒植物人安養院，用護理專業安養植物人，獲得善士支持與信任。近期疫情特別嚴峻，5月以來才半個月，現金、劃撥捐款驟降2千多筆，這些以傳統方式捐款者，多是長年支持的善士，陪伴創世走過篳路藍縷。這波疫情海嘯，讓創世長年善士大量且快速流失，是30多年來未見的一大危機。

蕭伃雯表示，社會上相對有能力的中小企業、社團等捐助，也急遽下降6成。小額、大筆捐款直直落，然全台安養院照顧約8百位植物人，每天至少需更換10片尿布，提供5～6餐營養餐食，每位植物人1個月須4至6萬元照顧成本，疫情海嘯，大浪衝擊服務之路。

創世基金會全台32位社工，服務約8百位院民、2千多位到宅植物人個案，涵蓋1歲多幼兒到百歲人瑞，每天處理院民及家屬各種需求與問題，連結社福資源，整合各領域專業，為植物人及家屬提供服務。