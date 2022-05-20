520結婚登記大爆發 台南戶政人員：「2022520」藏愛情密碼

520因諧音「我愛你」向來是很多人喜歡選的登記結婚日期，台南市今天登記結婚對數為558對，另外同性結婚登記對數為8對(女女6對、男男2對)，是近4年來人數最多的， 戶政人員推測說 「2022520」諧音具有「愛你愛愛我愛你」的浪漫寓意，加上天氣好，也是農曆傳統習俗的好日子，即使疫情下還無法宴客，很多新人就選今天登記。

台南市政府民政局統計5月20日結婚對數108年為230對、109年為488對、110年373對，今年為558對，其中本市登記結婚對數前3名地區分別為永康70對、東區69對、安南62對。今年是4年來的高點，2年前是「2020520」諧音「愛你愛你我愛你」，也有一波登記的高峰，顯見年輕人鍾情愛情密碼。

民政局為了配合520的到來，並讓市民感受甜蜜幸福氛圍，各地戶政事務所特別佈置浪漫結婚專區、特色結婚牆及手拿板供民眾拍照留下珍貴回憶，並準備精緻小禮物致贈新人，讓新人在浪漫氛圍及祝福聲中完成終身大事。