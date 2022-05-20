大林畜牧場遭爆排廢水汙染農田 嘉縣副縣長帶隊稽查

嘉義縣大林鎮大林畜牧場飼養數萬隻雞，元月被里民踢爆偷排廢水，汙染灌溉埤塘，影響下游100多公頃農田，縣府查獲業者違法搭排，裁罰15萬元封填排水口，環保局至今稽查7次，縣長翁章梁指示農業處、水利處和環保局組聯合稽查小組。

上午副縣長劉培東帶隊再度前往稽查，縣議員吳思蓉、上林里長陳煦湘到場，經一上午稽查，在廠區東南方發現一口地下水井，因該區屬地下水管制區，劉培東要求廠方在水利處人員全程錄影下，半個月內封填水井。

環保稽查人員採集廠外溝渠排水，現場檢測酸鹼值、導電度與正常水質比對，並無偏高；場區內溝渠殘留有部分零星雞毛及蛋殼，採樣未過濾前洗蛋廢水檢測，將檢驗生化需氧量、化學需氧量及懸浮固體。

小組離去前，廠外溝渠突由廠內排出不明濁水，業者表示是水塔逆沖洗的洗滌水，環保人員錄影採樣，與溝渠上游水比對，經現場檢測酸鹼值及導電度，符合水質標準，將檢驗相關數據，再依檢測結果判定是否裁罰。

針對里民質疑畜牧場養雞多達12萬隻，非經營計畫9萬8000隻，大林鎮公所人員入場清點，清點結果9萬5000隻，符合規定。設施設備與核准容許使用部分，農業處比對結果與配置圖相符；至於經營計畫「切結使用自來水」部分，農業處請業者提供購水證明，後續將追蹤業者是否依規定經營。