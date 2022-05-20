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嘉縣空心菜疑酸雨受損 農委會專家調查原委

中央社／ 嘉義縣20日電

嘉縣新港露天栽種的空心菜葉面出現枯黃斑點，農民認為是下酸雨造成，要求列入天災補助。立委陳明文今天邀請農委會專家會勘，專家指空心菜確實發生異常，是否下雨造成需進一步確認。

嘉義縣新港鄉露天種植空心菜的農民發現上週大雨過後，一向不怕雨的空心菜卻發生病變，陳明文今天下午邀請農委會台南區農業改良場副研究員黃圓滿及新港鄉農會植物醫生林建言等專家到空心菜田調查，嘉義縣長翁章梁也到場關心。

新港合作農場場長李勇融代表農民發聲指出，空心菜葉片出現黃斑，造成空心菜欠收、價跌，應是前陣子下酸雨導致的，屬天然災害，希望政府列入災損補助。

仔細端詳空心菜葉片情況後，黃圓滿告訴中央社記者，葉片斑點不像典型病徵發生的情況，但還要多看幾處空心菜園，並參考前幾天的氣象資料做研判，初步排除病蟲害。

陳明文接受媒體聯訪表示，希望農委會瞭解情況後，儘速給農民補助。翁章梁則說，新港鄉空心菜種植面積16.33公頃，是全國最大的空心菜產地，此次受損如果是氣候因素，就符合農委會天然救助的標準。

農民 農委會 陳明文

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