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台南首創「復原者聯盟」旅遊優惠 迎康復者報復性消費

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市推出「復原者聯盟」歡迎確診康復者到台南旅遊。圖／台南市府提供
台南市推出「復原者聯盟」歡迎確診康復者到台南旅遊。圖／台南市府提供

COVID-19本土疫情蔓延，再度讓國內觀光產業面臨挑戰，隨著確診者增加，從COVID-19中復原的康復者也逐漸增多，身心健康更需要持續重視，台南市長黃偉哲指示觀光旅遊局，推出「復原者聯盟」台南觀光優惠方案，邀請所有確診者，一起加入台南的「復原者聯盟」行列。

黃偉哲表示，目前全台有90幾萬確診者，痊癒之後要迎來復原者聯盟的「報復性消費」。居隔期間是身心煎熬的日子不論是7天、14天或甚至更長的時間悶在家裡，加上確診心情很不好了，復原之後就是要去外面走走了，台南歡迎你。張開雙手迎接全台百萬復原者。

黃偉哲說如何證明是復原者？在健康存摺裡面、健保快易通裡面也都有，或者是簡訊的。證明在15天以前有染過疫，現在復原，憑15天以前甚至更早以前染疫的證明，就可以獲得優惠。

觀旅局長郭貞慧也分享自身確診到康復的經歷，提醒民眾以從容機警的態度面對確診，出現異狀時積極尋求治療，才能早日康復，並保障家人和身邊親友健康。她也呼籲民眾以平常心看待確診者和康復者，不要投以異樣眼光。

台南市長黃偉哲今天與觀光旅遊局長郭貞慧，偕同台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰、台南市直轄市旅館商業同業公會理事長陳振文、台南市民宿文化發展協會理事長柯凱文、台南市文化觀光伴手禮產業發展協會理事長戴泳明、台南市府城文化觀光產業協會理事長陳碧珠、台南市推廣觀光工廠發展協會理事長梁金生、尖山埤江南渡假村陳永成總經理及頑皮世界副總經理李英俊，以及多家觀光業者，宣告台南觀光的「復原者聯盟」正式成立。

市長黃偉哲表示，疫情蔓延，確診人數與日增加，但確診者會陸續康復，形成逐漸壯大的「復原者聯盟」，台南也準備好用美食小吃、在地伴手禮、特色餐廳、觀光工廠、山海美景、最優質住宿環境和台南人的熱情及人情味，來迎接這群「復原者聯盟」的報復性消費，也撫慰康復民眾確診期間的辛苦與疲憊。

黃偉哲表示，COVID-19確診者要配合居家隔離，要擔心自身病況，更擔心傳染給同住家人，是非常身心煎熬的，尤其確診期間外出移動，均受限制，也很容易造成確診者心情不好，所以康復後更需要到戶外走走，台南張開雙手，歡迎所有復原者來台南散心。

台南「復原者聯盟」觀光優惠方案，目前已和觀光景點、住宿及餐飲業等40多家業者合作， 推出多項優惠方案，包含入園門票優惠、住宿折扣優惠、餐飲消費優惠等。觀旅局說明，各位復原者們只要出示簡訊、健保快易通等證明，在15日以前曾確診COVID-19，即可享有各業者推出的優惠。詳細優惠方案請持續關注觀光旅遊局官方網站或臉書粉絲頁(最新消息。

台南市推出「復原者聯盟」歡迎確診康復者到台南旅遊。圖／台南市府提供
台南市推出「復原者聯盟」歡迎確診康復者到台南旅遊。圖／台南市府提供

台南 黃偉哲 COVID-19

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