雲豹能源科技贈送台南北門區公所200份快篩試劑

雲豹能源科技公司今天贈送台南市北門區公所200份快篩試劑，區長張政郎代表接受、回贈感謝狀。張政郎表示，因新冠肺炎確診個案數急速增加，快篩試劑是重要防疫物資，感謝雲豹能源科技捐贈200劑給公所。

雲豹在北門區駐點經營綠能光電，董事長賴勁麟表示，有感於新冠肺炎疫情緊繃，致贈快篩試劑希望協助度過疫情難關。

張政郎除向賴勁麟表達謝意，期盼各大企業及民間組織能夠共同伸出援手，一起對抗嚴峻的疫情。