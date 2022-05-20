雲豹能源科技贈送台南北門區公所200份快篩試劑
雲豹能源科技公司今天贈送台南市北門區公所200份快篩試劑，區長張政郎代表接受、回贈感謝狀。張政郎表示，因新冠肺炎確診個案數急速增加，快篩試劑是重要防疫物資，感謝雲豹能源科技捐贈200劑給公所。
雲豹在北門區駐點經營綠能光電，董事長賴勁麟表示，有感於新冠肺炎疫情緊繃，致贈快篩試劑希望協助度過疫情難關。
張政郎除向賴勁麟表達謝意，期盼各大企業及民間組織能夠共同伸出援手，一起對抗嚴峻的疫情。
張政郎表示，市長黃偉哲重視第一線防疫人員的健康，也注重民眾健康安全，民間捐贈物資定會善加利用，讓防疫工作更加完善。目前正值疫情高峰期，請大家務必配合各項防疫措施，做好個人衛生及咳嗽禮節，降低感染風險，一同守護市民的健康。
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