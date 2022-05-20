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台南大內排水設備今完工 減少市區石子瀨下游嚴重淹水

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南大內排水設備今完工，減少市區石子瀨下游嚴重淹水。記者周宗禎／翻攝
台南大內排水設備今完工，減少市區石子瀨下游嚴重淹水。記者周宗禎／翻攝

台南市大內市區、石子瀨下游地區常年面對嚴重淹水風險，市府投入5000萬元進行「大內區石子瀨排水抽水設備更新應急工程」，今天竣工啟用；經濟部水利署第六河川局長陳建成與市長黃偉哲帶領外賓、工程團隊謝土祈安，典禮結束後視察抽水站工程，確認抽水機組設備完整及功能正常。

過去石子瀨遇颱洪上游流下的土砂及雜物會阻塞入流箱涵，洪水由道路漫流進市區淹水；下游又因曾文溪水位高漲，內水無法重力排出，淹水更嚴重。

台南市向中央爭取1500萬，自籌3500萬改善石子瀨排水抽水設備，新建站體、設置抽水機每秒可抽2公噸水及附屬設施。後續要爭取3500萬辦二期工程，抽水量提高至每秒5公噸，並設前池穩定抽水量及蓄洪，進一步降低淹水風險。

水利局106年曾設置4200立方公尺容量沉砂池，調節土砂流下，減少排水路土砂淤積，另下游設1cms應急抽水站，改善內水無法重力排出問題。

不過分析演算，1cms抽水量仍顯不足；109年新建應急抽水站改善水患，並預留後續擴充機組及前池空間，抽水站體也結合大內南瀛天文館觀星、曾文溪甜根子草花海及在地農特產等特色彩繪，成為地方特色景色，也改變民眾對水利設施灰黑的刻版印象。

黃偉哲說，大內一直是他很關心的地區，印象一直很深刻，88水災時大內淹水淹到要坐小船才能進入，讓人感受很深，要如何把治水做好，都一直在思考，如何做比較好；很感謝中央幫忙，要拜託河川局，還有水利署的長官，能夠趕緊通過後續計畫。

他說，地方的配合款請放心，今天議員都在這裡，一定會竭力贊成配合款，也要感謝立委王定宇、郭國文、陳亭妃，希望在中央的預算上能幫我們爭取，讓我們大內區、曾文溪沿岸，讓各位好朋友可以更安心，不用稍微下個雨就準備搬家具。

台南大內排水設備今完工，減少市區石子瀨下游嚴重淹水。記者周宗禎／翻攝
台南大內排水設備今完工，減少市區石子瀨下游嚴重淹水。記者周宗禎／翻攝
台南大內排水設備今完工，減少市區石子瀨下游嚴重淹水。記者周宗禎／翻攝
台南大內排水設備今完工，減少市區石子瀨下游嚴重淹水。記者周宗禎／翻攝

淹水 曾文 台南

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