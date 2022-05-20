頸部以下癱瘓用嘴創作 生命勇士李振全奪原創音樂冠軍

台南市長黃偉哲今天在臉書粉專分享一則音樂人李振全的感人生命故事。曾經是健身教練與創作歌手的李振全，因車禍傷到脊椎，頸部以下癱瘓，但他沒有放音樂夢想，經過幾年的努力，完成出專輯及演唱會，最近更以《這一夜我們說再見》歌曲獲得「全國第9屆H.O.T.原創音樂大賽─斜槓青年組音樂大賞冠軍」獲得評審青睞肯定，一舉拿下最大獎項。

黃偉哲說，李振全曾是一個喜歡抱著吉他、自彈自唱，以大學樂團參加全國熱音比賽奪冠、遠赴香港比賽，登上許多舞台。多年前他與唱片公司簽約，準備發行個人首張專輯前，卻發生嚴重車禍，導致全身癱瘓、脊髓損傷，只剩頸部以上可以活動。

那一摔，打碎他原本的音樂夢。雖然是脊髓損傷者，但他仍沒有放棄自己的夢想，靠著輔具嘴控滑鼠，重新學習音樂軟體。用僅有的嘴部動作，將音符靈感傳遞，還有身旁好友們的協助，一起擠在有著病床的小客廳，完成一首又一首的作品。

「原來這樣還可以創作，搞不好我可以再做張專輯。」音樂讓他找到靈魂的自由，李振全雖只剩頸部以上可以活動，隨著輔具嘴控滑鼠的科技進步，重新學習音樂軟體，試著把想法透過音樂軟體傳達給朋友，號召朋友們一起來完成歌曲。

李振全從第一張專輯「Move On」到第二張迷你專輯「一路青年」，從詞曲到錄音，都是他與朋友一起完成。靠著樂團好友幫他代唱，他也曾用〈行愛的小路〉入圍 台南sing時代之歌原創音樂競賽佳作。

4月底他在涴莎藝術展演中心舉辦「全心全意」創作音樂會，黃偉哲也到現場給他、還有音樂同好者鼓勵與打氣。並獻花祝福長期悉心照料振全的李媽媽，振全媽媽說過：「我會陪著他走，因為這是一件有意義的事」。

每一個成功的創作者背後，能有家人的支持與陪伴，肯定是最大的支柱。

黃偉哲說，聽到振全譜的歌曲真的非常有渲染力，也打動現場眾人，當時就知道，「這樣堅毅的他，一定會綻放更璀璨的光芒。」沒有被逆境擊敗，仍奮力地重拾音樂夢，他是李振全，是個勇敢的台南子弟，現在的他，仍然是那個熱愛寫歌、熱愛音樂的搖滾男孩。