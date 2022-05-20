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影／來台近40年美籍牧師何馬可夫婦護偏鄉 今特勳歸化

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
68歲嘉義縣大林鎮基督教美籍浸信會牧師何馬可(左)、何路得(右)夫婦，上午參加縣府舉行的殊勳歸化中華民國國籍儀式，從內政部戶政司長林清淇(中)領取歸化國籍許可證書。記者魯永明／攝影
68歲嘉義縣大林鎮基督教美籍浸信會牧師何馬可(左)、何路得(右)夫婦，上午參加縣府舉行的殊勳歸化中華民國國籍儀式，從內政部戶政司長林清淇(中)領取歸化國籍許可證書。記者魯永明／攝影

「阮跟台灣人有緣、阮係台灣人，歸化有歸屬感！」來台38年半、長期在偏鄉社區關懷老幼貧困的68歲嘉義縣大林鎮基督教美籍浸信會牧師何馬可、何路得夫婦，上午參加縣府舉行的殊勳歸化中華民國國籍儀式，從內政部戶政司長林清淇、移民署嘉縣服務站主任林炳煌、縣長翁章梁手上，分別領取歸化國籍許可證書、國民身分證、戶口名簿。

何馬可用台語致詞，感謝大家，他說，順服上帝呼召，來台傳福音，帶給台灣人平安祝福，不為明天憂慮，兒子在台結婚生子女，關懷偏鄉老幼貧困，決定歸化中華民國國籍，讓他們夫婦有歸屬感，「我們與台灣人有同一個國家、同一個縣、同一位縣長！」

何馬可夫婦戴斗笠、拿鋤頭等道具，表演台灣民謠「天黑黑，演出生動逗趣，何路得與翁章梁合唱四季調，表演結束，翁章梁致贈代表嘉義人身分證英文碼的「Ｑ形」圖案杯子，大林地方人士及親友團獻花，其中包括嫁來新港的知名資深歌手裘海正。

何馬可與同年紀妻子何路得，來台先在台中清水傳教，後定居大林鎮，主持「好厝邊關懷中心」，陪老少傳福音，積極推動「台灣豐收119」，希望在台一線與台十九線開拓福音據點，守護偏鄉鄉親。

何馬可、何路得夫婦三代同堂，因為愛台灣的心，推動「台灣豐收119」，召喚夥伴沿台一線及台十九線兩條公路開拓60個據點，連結資源較豐富的衛星教會（都市教會）認領，讓城鄉教會攜手照護偏鄉的老少。

翁章梁讚揚何馬可牧師賢伉儷，用行動愛台灣、關懷守護偏鄉教育，創立台灣豐收119關懷協會，當司機載獨居老人大醫院看病，與學校、教會合作辦課輔班、夏令營，教孩子英文、運動及品格教育，傳福音用宗教力量撫慰人心，符合國籍法，成為嘉縣第2、3位以特殊功勳歸化我國外國人，何馬可夫婦符合馬偕計畫資格殊榮。

68歲嘉義縣大林鎮基督教美籍浸信會牧師何馬可(左)、何路得(右)夫婦，上午參加縣府舉行的殊勳歸化中華民國國籍儀式，縣長翁章梁(中)致贈代表嘉義人身分證英文碼的「Ｑ形」圖案杯子。記者魯永明／攝影
68歲嘉義縣大林鎮基督教美籍浸信會牧師何馬可(左)、何路得(右)夫婦，上午參加縣府舉行的殊勳歸化中華民國國籍儀式，縣長翁章梁(中)致贈代表嘉義人身分證英文碼的「Ｑ形」圖案杯子。記者魯永明／攝影
何馬可夫婦戴斗笠、拿鋤頭等道具，表演台灣民謠「天黑黑，演出生動逗趣。記者魯永明／攝影
何馬可夫婦戴斗笠、拿鋤頭等道具，表演台灣民謠「天黑黑，演出生動逗趣。記者魯永明／攝影
來台38年半、長期在偏鄉社區關懷老幼貧困的68歲嘉義縣大林鎮基督教美籍浸信會牧師何馬可、何路得夫婦，上午參加縣府舉行的殊勳歸化中華民國國籍儀式。記者魯永明／攝影
來台38年半、長期在偏鄉社區關懷老幼貧困的68歲嘉義縣大林鎮基督教美籍浸信會牧師何馬可、何路得夫婦，上午參加縣府舉行的殊勳歸化中華民國國籍儀式。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁(左二）與美籍浸信會牧師何馬可、何路得夫婦全家三代合影。記者魯永明／攝影
縣長翁章梁(左二）與美籍浸信會牧師何馬可、何路得夫婦全家三代合影。記者魯永明／攝影

偏鄉教育 台灣人 翁章梁

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