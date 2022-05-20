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台86線大潭交流道東向往高鐵站匝道接高發二路道路通車
台86線快速道路台南歸仁大潭交流道往高鐵台南站匝道拓寬延伸道路，公路總局第五區養護工程處提前完工，上午11點通車。市長黃偉哲感謝公路總局提早完成這條大潭交流道拓寬延伸道路，改善民眾行車安全，減少尖峰時間壅擠塞車問題。
黃偉哲表示，台南高鐵特定區近年發展迅速，國際會展中心、中研院南部院區、智慧綠能循環住宅、三井outlet商場等陸續完成開發營運。為配合建設發展，提升周邊交通運行效能不能少。
他說，因此積極規畫三條聯外道路；感謝立法委員、議員與地方協力，共同配合向中央爭取到前瞻計畫補助共15.3億元。市府已完成往來歸仁、關廟市區的2條道路，今大潭交流道往高鐵匝道拓寬延伸道路完工後，高鐵東側區域就不受中正南路交通影響，高鐵特定區便捷交通網絡即更佳完善。
工務局表示，台86線匝道拓寬和高發二路開闢長度約1.16公里，匝道寬度7.2公尺，銜接高發二路寬13.5公尺，工程總經費約3億元，由公路總局辦理；這項大潭交流道拓寬新開闢匝道工程連結高鐵東側，可有效分流既有匝道下高鐵西側車流，降低車輛回堵，並可避免影響台86線主線車流，提升交通運行效能，帶動觀光、旅遊及產業發展，進而繁榮地方經濟。
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