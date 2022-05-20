台86線大潭交流道東向往高鐵站匝道接高發二路道路通車

台86線快速道路台南歸仁大潭交流道往高鐵台南站匝道拓寬延伸道路，公路總局第五區養護工程處提前完工，上午11點通車。市長黃偉哲感謝公路總局提早完成這條大潭交流道拓寬延伸道路，改善民眾行車安全，減少尖峰時間壅擠塞車問題。

黃偉哲表示，台南高鐵特定區近年發展迅速，國際會展中心、中研院南部院區、智慧綠能循環住宅、三井outlet商場等陸續完成開發營運。為配合建設發展，提升周邊交通運行效能不能少。

他說，因此積極規畫三條聯外道路；感謝立法委員、議員與地方協力，共同配合向中央爭取到前瞻計畫補助共15.3億元。市府已完成往來歸仁、關廟市區的2條道路，今大潭交流道往高鐵匝道拓寬延伸道路完工後，高鐵東側區域就不受中正南路交通影響，高鐵特定區便捷交通網絡即更佳完善。