台南女婿阿部真行「2世」誕生 520登記黃偉哲送賀禮

從5月20日起在台南市各戶政事務所辦理新生兒出生登記者，均可獲得市府準備的新生禮「智慧測溫奶瓶」1支。台日聯姻的阿部真行夫妻今天在府北戶政事務所辦理新生兒登記，民政局長姜淋煌代表市長黃偉哲贈送給這份新生禮及1萬元生育獎勵金，希望阿部夫妻能感受市府的祝福與心意。

2013年阿部真行以日本群馬縣水上町政府公務員身分，派駐來台，並在台北駐日經濟文化代表處推薦下，進入台南市政府實習負責妹日觀光交流等事宜，因愛上台南鄉土人情申請延長續留台南，2017年參加市府舉辦的聯合婚禮成為台南女婿，今年5月5日喜獲麟兒。

今天阿部真行夫妻到府北戶政事務所辦理新生兒出生登記，市長黃偉哲獲悉特別請民政局長贈送新生禮並送上祝福。