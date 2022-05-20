聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南女婿阿部真行「2世」誕生 520登記黃偉哲送賀禮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南女婿阿部真行喜獲麟兒民政局長姜淋煌代表市長黃偉哲贈送新生禮並送上祝福。圖／台南市府提供
台南女婿阿部真行喜獲麟兒民政局長姜淋煌代表市長黃偉哲贈送新生禮並送上祝福。圖／台南市府提供

從5月20日起在台南市各戶政事務所辦理新生兒出生登記者，均可獲得市府準備的新生禮「智慧測溫奶瓶」1支。台日聯姻的阿部真行夫妻今天在府北戶政事務所辦理新生兒登記，民政局長姜淋煌代表市長黃偉哲贈送給這份新生禮及1萬元生育獎勵金，希望阿部夫妻能感受市府的祝福與心意。

2013年阿部真行以日本群馬縣水上町政府公務員身分，派駐來台，並在台北駐日經濟文化代表處推薦下，進入台南市政府實習負責妹日觀光交流等事宜，因愛上台南鄉土人情申請延長續留台南，2017年參加市府舉辦的聯合婚禮成為台南女婿，今年5月5日喜獲麟兒。

今天阿部真行夫妻到府北戶政事務所辦理新生兒出生登記，市長黃偉哲獲悉特別請民政局長贈送新生禮並送上祝福。

黃偉哲表示，台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方，台南市2022年聯合婚禮預計於9月24日於億載金城舉辦，請大家密切注意民政局官網的最新消息，也提醒出生登記務必要在寶貝出生後60日內辦理，才能領取生育獎勵金。

台南女婿阿部真行喜獲麟兒民政局長姜淋煌代表市長黃偉哲贈送新生禮並送上祝福。圖／台南市府提供
台南女婿阿部真行喜獲麟兒民政局長姜淋煌代表市長黃偉哲贈送新生禮並送上祝福。圖／台南市府提供

台南 新生兒 黃偉哲

延伸閱讀

台南晚間急轉擴大公幼停課 家長湧入黃偉哲臉書刷感謝

台南停課晚間再宣布 高中以下、公幼、補習班改採遠距教學

台灣之光！ 世界中學生運動會台南跆拳小將摘雙銅

不停課台南市長臉書被灌爆 宣布國中小線上授課一周

相關新聞

影／來台近40年美籍牧師何馬可夫婦護偏鄉 今特勳歸化

「阮跟台灣人有緣、阮係台灣人，歸化有歸屬感！」來台38年半、長期在偏鄉社區關懷老幼貧困的68歲嘉義縣大林鎮基督教美籍浸信...

台86線大潭交流道東向往高鐵站匝道接高發二路道路通車

台86線快速道路台南歸仁大潭交流道往高鐵台南站匝道拓寬延伸道路，公路總局第五區養護工程處提前完工，上午11點通車。市長黃...

台南女婿阿部真行「2世」誕生 520登記黃偉哲送賀禮

從5月20日起在台南市各戶政事務所辦理新生兒出生登記者，均可獲得市府準備的新生禮「智慧測溫奶瓶」1支。台日聯姻的阿部真行...

白沙屯媽祖9萬人遶境 張麗善：拿出雲林人的熱情

苗栗拱天宮白沙屯媽祖22日進香北港鎮，進香大軍9萬人將進入雲林縣，縣長張麗善今早受訪表示，白沙屯媽祖遶境是一年一度宗教盛...

舞作「浮花」樂齡特別版 明在台南新營文化中心演出

台南市政府文化局與丞舞製作團隊合作打造新營藝術季「銀齡風潮特別企劃」、集結各地志願樂齡舞者，明天在新營文化中心演出知名舞...

暑假工讀也可到科技業 南市勞工局與南茂科技專場徵才

台南市勞工局今年結合南茂科技股份有限公司提供暑期工讀機會，5月22日周日上午9時至11時在東區東光社區活動中心(台南市東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。