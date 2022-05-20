暑假工讀也可到科技業 南市勞工局與南茂科技專場徵才

台南市勞工局今年結合南茂科技股份有限公司提供暑期工讀機會，5月22日周日上午9時至11時在東區東光社區活動中心(台南市東區東光路1段39-1號)辦理徵才活動，提供短期契約技術員(暑期工讀)，讓在學青年實際參與職場工作，了解科技產業工作內容，青年朋友不僅可以提早累積工作資歷，也有助於釐清未來就業方向。

勞工局表示南茂科技主要業務為IC封裝、測試及晶圓凸塊服務，因應產品市場走勢持續看好，台南廠急需增加生產線直接及間接人員，5月22日徵才活動包含職缺有：

(1)短期契約技術員(暑期工讀)，學歷不拘，從事簡易產線工作，固定日班07:30-19:307點30分或夜班19:30-07:30，作二休二，月薪2萬6000至2萬9500元。

(2)正職技術員，高中職(含)以上畢業，從事無塵室機台操作、產品測試、包裝等，固定日班07:30-19:30或夜班19:30-07:30，須配合加班、支援日夜班，作二休二，日班月薪3萬至3萬6000元、夜班月薪3萬6500~4萬3000元。正職技術員新進任期滿一年累計可獲得1萬2000元獎金(滿三個月發給3000元獎金、滿六個月發給3000元獎金、滿一年發給6000元獎金)。

(3)正職工程師：為電機、電子、材料、化工、資工、資管、數理、統計、工業工程、工業管理、等理工相關科系大學(含)以上畢業，大學畢月薪3萬6000元以上、碩士畢月薪4萬2000元以上。

公司並備有技術員免費交通車行駛嘉義、台南、高雄及可申請宿舍(自費)。本次徵才採現場報名甄試，歡迎有意尋職者踴躍參加。

為因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，勞工局職訓就服中心提醒求職者，徵才活動現場請配合防疫措施並全程配戴口罩，同時鼓勵下載並使用「臺灣社交距離APP」，如屬居家照護、居家檢疫、居家隔離等對象，請落實中央流行疫情指揮中心防疫規定，不得外出參與相關活動。